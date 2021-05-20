Песков назвал незаконным вмешательство третьих стран в "Северный поток – 2"

Реализация "Северного потока – 2" не должна подвергаться какому-либо давлению со стороны третьих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ США от введения санкций против оператора газопровода.

"Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы и наши международные партнёры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел", — отметил представитель Кремля.