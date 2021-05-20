Песков назвал незаконным вмешательство третьих стран в "Северный поток – 2"
Продолжение строительства и скорейшая реализация проекта отвечают интересам как нашей страны, так и государств-участников, отметил пресс-секретарь президента РФ.
Фото © ТАСС / dpa / Picture-alliance
Реализация "Северного потока – 2" не должна подвергаться какому-либо давлению со стороны третьих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ США от введения санкций против оператора газопровода.
"Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы и наши международные партнёры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел", — отметил представитель Кремля.
Песков также добавил, что продолжение и скорейшая реализация "Северного потока – 2" отвечают интересам как нашей страны, так и стран — участниц проекта.
Об отказе США от новых санкций накануне, 18 мая, сообщил портал Axios. Согласно данным, Белый дом откажется от ограничений в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига, так как не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока – 2".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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