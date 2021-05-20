Зеленский заявил о завершении "эпохи Медведчука" на Украине
Глава страны отметил, что это "часть программы общества".
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране заканчивается "эпоха Виктора Медведчука". Об этом он сообщил, выступая на пресс-конференции, посвящённой двухлетию пребывания на своём посту.
"Это часть программы общества. Считаю, что эпоха Медведчука заканчивается", — сказал лидер Незалежной, отвечая на вопрос о выполнении своей предвыборной программы.
Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения украинского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. О результатах следственных действий позже рассказал сам депутат. Сейчас он находится под домашним арестом.
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