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Зеленский заявил о завершении "эпохи Медведчука" на Украине

Глава страны отметил, что это "часть программы общества".

20 мая, 10:18
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране заканчивается "эпоха Виктора Медведчука". Об этом он сообщил, выступая на пресс-конференции, посвящённой двухлетию пребывания на своём посту.

"Это часть программы общества. Считаю, что эпоха Медведчука заканчивается", — сказал лидер Незалежной, отвечая на вопрос о выполнении своей предвыборной программы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения украинского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. О результатах следственных действий позже рассказал сам депутат. Сейчас он находится под домашним арестом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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