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Мишустин поручил оперативно вернуть часть денег за путёвки в детские лагеря по программе кешбэка

Накануне глава государства Владимир Путин указал на проблемы с запуском проекта.

20 мая, 10:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить часть средств тем родителям, кто купил путёвки в детские лагеря до введения программы кешбэка. Глава кабмина распорядился при необходимости представить предложения об увеличении финансирования программы, на которую ранее обещали выделить пять миллиардов рублей.

"Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путёвки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", — указал Мишустин на встрече с министрами.

Путин указал на проблемы с запуском программы детского туристического кешбэка

Путин указал на проблемы с запуском программы детского туристического кешбэка

Премьер пояснил, что необходимо учесть все трудности в реализации программы, на которые накануне обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

В России выделят 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

В России выделят 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.

Ростуризм предложил ввести детский туристический кешбэк на период до 15 сентября

Ростуризм предложил ввести детский туристический кешбэк на период до 15 сентября

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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