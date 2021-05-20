Мишустин поручил оперативно вернуть часть денег за путёвки в детские лагеря по программе кешбэка

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить часть средств тем родителям, кто купил путёвки в детские лагеря до введения программы кешбэка. Глава кабмина распорядился при необходимости представить предложения об увеличении финансирования программы, на которую ранее обещали выделить пять миллиардов рублей.

"Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путёвки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", — указал Мишустин на встрече с министрами.

Премьер пояснил, что необходимо учесть все трудности в реализации программы, на которые накануне обратил внимание президент РФ Владимир Путин.