Мишустин поручил оперативно вернуть часть денег за путёвки в детские лагеря по программе кешбэка
Накануне глава государства Владимир Путин указал на проблемы с запуском проекта.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить часть средств тем родителям, кто купил путёвки в детские лагеря до введения программы кешбэка. Глава кабмина распорядился при необходимости представить предложения об увеличении финансирования программы, на которую ранее обещали выделить пять миллиардов рублей.
"Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путёвки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", — указал Мишустин на встрече с министрами.
Премьер пояснил, что необходимо учесть все трудности в реализации программы, на которые накануне обратил внимание президент РФ Владимир Путин.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.
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