Адвокат опроверг информацию о результатах экспертизы клипов Моргенштерна

Экспертиза не подтвердила наличие пропаганды наркотиков в клипах рэпера Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн. Об этом сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин в беседе с ТАСС.

"Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства", — заявил юрист.