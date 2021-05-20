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Адвокат опроверг информацию о результатах экспертизы клипов Моргенштерна

У защиты артиста на руках имеются "железные доказательства" отсутствия пропаганды наркотиков в роликах.

20 мая, 12:00
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Экспертиза не подтвердила наличие пропаганды наркотиков в клипах рэпера Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн. Об этом сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин в беседе с ТАСС.

"Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства", — заявил юрист.

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Жорин таким образом опроверг заявление директора Лиги безопасного Интернета, члена ОП РФ Екатерины Мизулиной о наличии в двух клипах исполнителя пропаганды запрещённых средств. Ранее она рассказала, что психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в двух видеороликах рэпера положительного отношения к наркотикам и их употреблению.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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