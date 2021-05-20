Баста официально стал промоутером боксёрских турниров

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, получил официальную лицензию промоутера. Теперь его компания Gazfight может организовывать турниры по всей стране. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Соответствующий документ ему вручил генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев. Отметим, что это событие случилось накануне первого дня Gazfight-турнира, главным боем которого станет поединок между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым в новой весовой категории Bridgerweight.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Фото © GAZFIGHT FIN PHOTO