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Баста официально стал промоутером боксёрских турниров

Теперь его компанию ожидают первые соревнования, которые пройдут 21 мая в подмосковных Химках.

20 мая, 11:48
<p>Фото © GAZFIGHT FIN PHOTO</p>

Фото © GAZFIGHT FIN PHOTO

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, получил официальную лицензию промоутера. Теперь его компания Gazfight может организовывать турниры по всей стране. Об этом сообщает Федерация бокса России.

"Хотим задержаться здесь надолго": Баста готов взорвать мир бокса, и у него на это есть все шансы

"Хотим задержаться здесь надолго": Баста готов взорвать мир бокса, и у него на это есть все шансы

Соответствующий документ ему вручил генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев. Отметим, что это событие случилось накануне первого дня Gazfight-турнира, главным боем которого станет поединок между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым в новой весовой категории Bridgerweight.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Фото © GAZFIGHT FIN PHOTO

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Фото © GAZFIGHT FIN PHOTO

Вес Романова накануне боя составил 101 килограмм, тогда как Кудряшов оказался немногим тяжелее — 101,2 килограмма. Добавим, что вечер бокса в подмосковных Химках пройдёт 21 мая. В прямом эфире его покажет телеканал "Рен-ТВ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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