Семь человек обвинили в умышленном убийстве Марадоны
Один из лучших игроков в истории скончался 25 ноября прошлого года на 61-м году жизни.
Фото © EPA / TASS
Семь человек, которые находятся под следствием после смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, обвинили в умышленном убийстве чемпиона мира. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в суде.
Само обвинение основано на выводах комиссии экспертов, где сказано, что медики не оказали Марадоне должной помощи и оставили его умирать. При этом прокуратура уверена, что речь не идёт о халатности медиков, которые знали о скорой смерти футболиста, однако ничего не сделали, чтобы её предотвратить.
Добавим, что теперь фигурантам дела, среди которых — нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас, грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.
Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. При этом дочери футболиста Джаннина и Дальма считают, что к смерти отца причастен его лечащий врач Леопольдо Луке. Нейрохирурга обвиняли в непредумышленном убийстве, однако отпустили из-под ареста. Луке отверг возможность медицинской ошибки и заявил, что для спасения спортсмена было сделано всё возможное.
Комментариев: 0