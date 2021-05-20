Семь человек обвинили в умышленном убийстве Марадоны

Семь человек, которые находятся под следствием после смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, обвинили в умышленном убийстве чемпиона мира. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в суде.

Само обвинение основано на выводах комиссии экспертов, где сказано, что медики не оказали Марадоне должной помощи и оставили его умирать. При этом прокуратура уверена, что речь не идёт о халатности медиков, которые знали о скорой смерти футболиста, однако ничего не сделали, чтобы её предотвратить.

Добавим, что теперь фигурантам дела, среди которых — нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас, грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.