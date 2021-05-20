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СБУ получила санкцию на задержание второго фигуранта "дела Медведчука" — Тараса Козака

Депутатов подозревают в госизмене, хотя и на Украине, и за её пределами многие считают дело политически мотивированным.

20 мая, 11:48
<p>Тарас Козак. </p><p>Фото <a href="https://zagittya.com.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">с официального сайта "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ)</a></p>

Тарас Козак.

Фото с официального сайта "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ)

Служба безопасности Украины (СБУ) получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Тараса Козака. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства. Его подозревают в государственной измене. По этому делу политик проходит вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.

"По ходатайству следователя СБУ, согласованному генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака", — отмечается в сообщении.

Напомним, что дело о госизмене в отношении двух украинских политиков было возбуждено на основе эпизода 2020 года, когда Медведчук, по версии СБУ, направил своему коллеге Козаку, находившемуся тогда в России, данные о личном составе и боевой подготовке секретного воинского подразделения ВСУ. Украинские власти считают, что эта информация предназначалась спецслужбам России.

Сам Медведчук уже несколько дней находится под домашним арестом, а Козак на лечении в Белоруссии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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