СБУ получила санкцию на задержание второго фигуранта "дела Медведчука" — Тараса Козака

Служба безопасности Украины (СБУ) получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Тараса Козака. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства. Его подозревают в государственной измене. По этому делу политик проходит вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.

"По ходатайству следователя СБУ, согласованному генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака", — отмечается в сообщении.

Напомним, что дело о госизмене в отношении двух украинских политиков было возбуждено на основе эпизода 2020 года, когда Медведчук, по версии СБУ, направил своему коллеге Козаку, находившемуся тогда в России, данные о личном составе и боевой подготовке секретного воинского подразделения ВСУ. Украинские власти считают, что эта информация предназначалась спецслужбам России.