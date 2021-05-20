Адвокат рассказал, что грозит студентам колледжа за "шутку" о нападении на школу

Задержанным в Москве подросткам, которые в "шутку" обсуждали в автобусе план нападения на школу, ничего серьёзного не грозит. Как Лайфу пояснил адвокат Тимур Маршани, в отношении парней будет проведена проверка, чтобы поставить "приколистов" на профилактический учёт.

"За намерение совершить преступный акт или обсуждение преступного акта, если человек от него отказывается, он уголовную ответственность не несёт", — пояснил специалист.

По словам Маршани, в отношении молодых людей проведут стандартную проверку на причастность к экстремистским и праворадикальным организациям. В ходе профилактических действий, в частности, будут опрошены родственники и ближайшее окружение подростков. Собеседник Лайфа отметил, что хранение найденных у задержанных подростков предметов не является уголовно наказуемым.

"Найденные предметы не отягчают их положение, потому что эти вещи не ограничены в гражданском обороте. Бита не запрещена законом, страйкбольный пистолет тоже не является уголовно наказуемым, нож-бабочка в руке твёрдо не фиксируется, поэтому не является ограниченным в гражданском обороте", — добавил адвокат.