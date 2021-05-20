Соцзащита окажет помощь московской семье, где сын сообщил об избиениях со стороны матери

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы окажет помощь семье, в которой, как узнал Лайф, разыгралась настоящая драма: третьеклассник пожаловался на избиения со стороны матери, при этом психологи не исключают, что ребёнок мог специально доводить родительницу, чтобы жить с отцом и его новой семьёй.

"Сейчас ребёнок в больнице; его жизни и здоровью ничего не угрожает. Когда мальчика выпишут из медицинского учреждения, сотрудники соцзащиты навестят семью и предложат всю необходимую помощь, включая психологическую. Ранее семья за социальной поддержкой не обращалась", — рассказали Лайфу в департаменте.

Там также призвали свидетелей жестокого обращения с ребёнком сообщать об этом по телефону 051 (с городского) или +7 (495) 051 — с мобильного.