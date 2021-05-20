Соцзащита окажет помощь московской семье, где сын сообщил об избиениях со стороны матери
Как выяснил Лайф, за сигналом о домашнем насилии может скрываться ещё более глубокая драма: школьник мог специально подводить женщину под статью, чтобы жить с отцом и его новой семьёй.
Фото © Соцсети
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы окажет помощь семье, в которой, как узнал Лайф, разыгралась настоящая драма: третьеклассник пожаловался на избиения со стороны матери, при этом психологи не исключают, что ребёнок мог специально доводить родительницу, чтобы жить с отцом и его новой семьёй.
"Сейчас ребёнок в больнице; его жизни и здоровью ничего не угрожает. Когда мальчика выпишут из медицинского учреждения, сотрудники соцзащиты навестят семью и предложат всю необходимую помощь, включая психологическую. Ранее семья за социальной поддержкой не обращалась", — рассказали Лайфу в департаменте.
Лайф узнал о проблемах в семье Даны Борисовой, чья 13-летняя дочь нанесла себе увечья во время уроков
Там также призвали свидетелей жестокого обращения с ребёнком сообщать об этом по телефону 051 (с городского) или +7 (495) 051 — с мобильного.
Напомним, семья девятилетнего Ильи (имя изменено) до недавнего времени не стояла на учёте, однако теперь мать мальчика может быть привлечена к административной ответственности: ребёнок пожаловался в школе, что женщина постоянно его избивает. На днях, со слов третьеклассника, мать в порыве гнева схватила его за волосы и около пяти раз ударила головой о стену. Однако, как выяснил Лайф, за сигналом о домашнем насилии может скрываться ещё более глубокая драма: школьник мог специально подводить женщину под статью, чтобы жить с отцом и его новой семьёй.
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