Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Минюсте предложили автоматизировать оплату штрафов за нарушение ПДД

Надзорным органам не понадобится связываться с должником.

20 мая, 10:49

Фото © ТАСС / Артеменков Александр

Если водитель нарушит правило дорожного движения, то сумма штрафа будет автоматически списываться с банковского счёта. Такое предложение озвучил замглавы Минюста России Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.

"Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счёт средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения", — раскрыл Забарчук.

Заместитель министра объяснил, что полностью автоматизировать систему смогут со временем — от фиксации штрафа до списания средств со счёта нарушителя.

Пьяный россиянин вместо прав пытался предъявить инспекторам набор для барбекю

Пьяный россиянин вместо прав пытался предъявить инспекторам набор для барбекю

Ранее юристы напомнили, что российским водителям при отдыхе на свежем воздухе нужно строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях. Это в том случае, если не хочется нарваться на штраф до 500 тысяч рублей за приезд на автомобиле в запрещённую для этого зону.

ГИБДД придумала новый способ поимки нарушителей

ГИБДД придумала новый способ поимки нарушителей

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На обучение граждан езде на самокатах потратят 100 млн рублей

17 мая, 11:56

Российским водителям напомнили о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей

вчера в 04:29

Кириенко на марафоне "Новое знание": В современных интернет-технологиях младшие учат старших

сегодня в 12:17

Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: Остаётся сложной, но не драматичной

сегодня в 12:47

Футболист Тарасов рассекретил третью беременность Костенко

сегодня в 12:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1