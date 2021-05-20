В Минюсте предложили автоматизировать оплату штрафов за нарушение ПДД

Если водитель нарушит правило дорожного движения, то сумма штрафа будет автоматически списываться с банковского счёта. Такое предложение озвучил замглавы Минюста России Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее юристы напомнили, что российским водителям при отдыхе на свежем воздухе нужно строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях. Это в том случае, если не хочется нарваться на штраф до 500 тысяч рублей за приезд на автомобиле в запрещённую для этого зону.