В Минюсте предложили автоматизировать оплату штрафов за нарушение ПДД
Надзорным органам не понадобится связываться с должником.
Фото © ТАСС / Артеменков Александр
Если водитель нарушит правило дорожного движения, то сумма штрафа будет автоматически списываться с банковского счёта. Такое предложение озвучил замглавы Минюста России Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.
"Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счёт средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения", — раскрыл Забарчук.
Заместитель министра объяснил, что полностью автоматизировать систему смогут со временем — от фиксации штрафа до списания средств со счёта нарушителя.
Ранее юристы напомнили, что российским водителям при отдыхе на свежем воздухе нужно строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях. Это в том случае, если не хочется нарваться на штраф до 500 тысяч рублей за приезд на автомобиле в запрещённую для этого зону.
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