Стало известно, кто из лидеров мировых корпораций посетит ПМЭФ

Деловая программа ПМЭФ разбита на четыре тематических блока: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" и "Технологии, расширяющие горизонты". Также в рамках форума состоятся межстрановые диалоги. В Северную столицу приедут представители бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии.