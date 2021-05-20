Стало известно, кто из лидеров мировых корпораций посетит ПМЭФ
На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Среди ключевых спикеров будут лидеры крупнейших мировых концернов и представители бизнес-сообщества со всего мира.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Деловая программа ПМЭФ разбита на четыре тематических блока: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" и "Технологии, расширяющие горизонты". Также в рамках форума состоятся межстрановые диалоги. В Северную столицу приедут представители бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии.
Среди иностранных участников на мероприятии будут председатель, главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне, председатель правления, главный исполнительный директор Wintershall Dea GmbH Марио Мерен, президент, главный исполнительный директор Siemens Energy AG Кристиан Брух, президент "Huawei Евразия" Чжоу Дэниел, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон, президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде, главный исполнительный директор, член совета директоров Qatar Financial Centre Юсуф Мохамед Аль-Джаида и многие другие.
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