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"Наши пивоварни будут плакать": В Чехии рассказали о последствиях разрыва отношений с Россией

Депутат считает, что в Праге "опять сыграли роль полезных идиотов", как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений.

20 мая, 10:39
<p>Чешская крона. Фото © Shutterstock</p>

Чешская крона. Фото © Shutterstock

Чехия может понести крупные экономические потери из-за ухудшения отношений с Россией. Об этом заявил чешский депутат Ян Грнчирж в беседе с изданием Parlamentní listy.

"Отношения с Россией, по сути, закончатся надолго, и мы понесём экономические потери. Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие. Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений", — пояснил Грнчирж.

По словам депутата, до конца непонятна мотивация чешских властей. Возможно, что не обошлось без игр иностранных спецслужб и руководства США.

Парламентарий поддержал решение чешского посла в России об участии в Параде Победы. Таким образом, дипломат, наряду со многими представителями стран Европы, "сохранил здравый смысл".

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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, российские спецслужбы могут быть причастны к данному инциденту. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы продолжают выдвигать новые версии.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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