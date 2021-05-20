"Наши пивоварни будут плакать": В Чехии рассказали о последствиях разрыва отношений с Россией

Чехия может понести крупные экономические потери из-за ухудшения отношений с Россией. Об этом заявил чешский депутат Ян Грнчирж в беседе с изданием Parlamentní listy.

"Отношения с Россией, по сути, закончатся надолго, и мы понесём экономические потери. Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие. Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений", — пояснил Грнчирж.