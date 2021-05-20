Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину
Также глава государства поручил заняться вывозом и граждан стран СНГ.
Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Фото © ТАСС / dpa
Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, желающих вернуться на родину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции Вооружённых сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", — указано в документе.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу 20 мая.
Ранее в Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает свою территорию для прямых контактов, а также предпринимает усилия в рамках "ближневосточного квартета".
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" на уровне министров.
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