Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину

Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, желающих вернуться на родину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции Вооружённых сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", — указано в документе.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу 20 мая.

Ранее в Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает свою территорию для прямых контактов, а также предпринимает усилия в рамках "ближневосточного квартета".