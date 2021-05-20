Экспертиза выявила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна
Артисту грозит штраф до миллиона рублей по статье кодекса административных правонарушений.
Моргенштерн. Фото © Instagram / morgen_shtern
Психолого-лингвистическая экспертиза, проведённая в рамках административного дела, которое возбудили в отношении рэпера Моргенштерна, подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах исполнителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного Интернета, члена ОП РФ Екатерину Мизулину.
"Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своём экспертном заключении наши опасения насчёт наличия пропаганды наркотиков в так называемом творчестве исполнителя Моргенштерна", — указала директор организации.
В частности, в заключении отмечается, что "коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются "наркотики", "богатство". Кроме того, в видеороликах, согласно результатам экспертизы, показано положительное отношение к запрещённым веществам и их употреблению. Мизулина пояснила, что, по мнению родительских организаций, Моргенштерн последовательно пропагандирует наркотики, а это может быть небезопасно для психики и здоровья детей.
Напомним, в апреле на Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино – 2" и Family. К правоохранителям обратился экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Ранее обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовили православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.
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