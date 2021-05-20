Экспертиза выявила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

Психолого-лингвистическая экспертиза, проведённая в рамках административного дела, которое возбудили в отношении рэпера Моргенштерна, подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах исполнителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного Интернета, члена ОП РФ Екатерину Мизулину.

"Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своём экспертном заключении наши опасения насчёт наличия пропаганды наркотиков в так называемом творчестве исполнителя Моргенштерна", — указала директор организации.

В частности, в заключении отмечается, что "коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются "наркотики", "богатство". Кроме того, в видеороликах, согласно результатам экспертизы, показано положительное отношение к запрещённым веществам и их употреблению. Мизулина пояснила, что, по мнению родительских организаций, Моргенштерн последовательно пропагандирует наркотики, а это может быть небезопасно для психики и здоровья детей.