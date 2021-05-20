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Зеленский хочет вынести вопрос о решении конфликта в Донбассе на всеукраинский референдум

Хотя накануне стало известно, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" новый проект урегулирования. Он вносит существенные изменения в Минские соглашения.

20 мая, 10:36

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский референдум на тему решения конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на своей пресс-конференции в четверг.

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"Я уверен, что через некоторое время — потому что у нас несколько планов: A, B, C; и мы об этом говорили, о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, — мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", — проанонсировал украинский лидер.

Накануне стало известно, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.

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Тем временем Борис Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы. По его мнению, ограничение деятельности альтернативных СМИ и гонения на политиков, выступающих за мирный диалог с Донбассом, — это всё, чем занимается нынешняя украинская власть.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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