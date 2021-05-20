Зеленский хочет вынести вопрос о решении конфликта в Донбассе на всеукраинский референдум

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский референдум на тему решения конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на своей пресс-конференции в четверг.

"Я уверен, что через некоторое время — потому что у нас несколько планов: A, B, C; и мы об этом говорили, о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, — мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", — проанонсировал украинский лидер.

Накануне стало известно, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.