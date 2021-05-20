Питерский старшеклассник перед приходом в школу с пистолетом хвастался другу, что планирует нарядиться в омоновца

17-летний школьник из Санкт-Петербурга, который был задержан в военной экипировке и с пистолетом для страйкбола в руках при попытке проникнуть в учебное заведение, заранее хвастался своему другу, что планирует так нарядиться. Как рассказал Лайфу источник, парень просто хотел "приколоться", переодевшись в омоновца.

Отмечается, что незадолго до инцидента одиннадцатиклассник советовался со своим товарищем по поводу устрашающего прикида. Так, юноша интересовался у друга насчёт того, где ему раздобыть дубинку и надпись "ОМОН" на спину. При этом собеседник школьника сводил все разговоры в шутку, но всё же предположил, что за такой маскарад может влететь по-крупному. В частности, он имел в виду и уголовное наказание. Молодой человек не стал внимать советам и всё-таки решил действовать по своему сценарию, о котором уже успел пожалеть.