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Питерский старшеклассник перед приходом в школу с пистолетом хвастался другу, что планирует нарядиться в омоновца

Его товарищ посмеялся над идеей, однако предупредил парня, что за такой маскарад может влететь по-крупному. В частности, он имел в виду и уголовное наказание.

20 мая, 11:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

17-летний школьник из Санкт-Петербурга, который был задержан в военной экипировке и с пистолетом для страйкбола в руках при попытке проникнуть в учебное заведение, заранее хвастался своему другу, что планирует так нарядиться. Как рассказал Лайфу источник, парень просто хотел "приколоться", переодевшись в омоновца.

Отмечается, что незадолго до инцидента одиннадцатиклассник советовался со своим товарищем по поводу устрашающего прикида. Так, юноша интересовался у друга насчёт того, где ему раздобыть дубинку и надпись "ОМОН" на спину. При этом собеседник школьника сводил все разговоры в шутку, но всё же предположил, что за такой маскарад может влететь по-крупному. В частности, он имел в виду и уголовное наказание. Молодой человек не стал внимать советам и всё-таки решил действовать по своему сценарию, о котором уже успел пожалеть.

Задержание питерского выпускника в военной экипировке, пытавшегося пройти в школу с оружием, попало на видео

Задержание питерского выпускника в военной экипировке, пытавшегося пройти в школу с оружием, попало на видео

Как сообщал Лайф, инцидент произошёл утром в четверг, 20 мая. Подросток, появившийся на территории учебного заведения, не на шутку напугал учащихся школы своим подозрительным нарядом. Однако, как пояснил парень, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов. По словам учащегося, он готовился к участию в театрализованной сценке по повести "Алые паруса".

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве учащиеся колледжа в автобусе обсуждали план нападения на школу. Тревогу забил шестиклассник, который стал невольным свидетелем подозрительного разговора. Молодые люди уже задержаны. У них обнаружили и изъяли страйкбольный пистолет, нож и бронежилет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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