В Петербурге молния ударила в крышу дома и осыпала горожан дождём из искр
Некоторые прохожие защищались от необычного проявления стихии зонтами. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.
В Петербурге молния ударила в крышу одного из домов и осыпала горожан дождём из искр. Видео © TikTok/teremochektv; Telegram/"ЯП-События"
В Санкт-Петербурге во время грозы пешеходы попали под дождь из искр — молния ударила в крышу одного из домов, после чего последовал небольшой взрыв и необычные "осадки". Произошедшее удалось запечатлеть на видео, кадры горожане опубликовали в соцсетях.
"Небесный сварщик Зевс в кого-то метил молнией у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. Не попал, но искрами осыпал знатно", — написал один из пользователей Сети под видео.
Инцидент произошёл накануне, 19 мая, на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. На кадрах видно, как одна из женщин закрылась от искр с помощью зонта. Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет.
Ранее Лайф рассказывал, что град размером с яйцо обрушился на Крым, людям пришлось искать укрытие. Жители полуострова поделились фотографиями и видео такого проявления стихии. МЧС предупредило, что сложные погодные условия могут затянуться.
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