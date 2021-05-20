В Петербурге молния ударила в крышу дома и осыпала горожан дождём из искр

В Петербурге молния ударила в крышу одного из домов и осыпала горожан дождём из искр. Видео © TikTok/teremochektv; Telegram/"ЯП-События"

В Санкт-Петербурге во время грозы пешеходы попали под дождь из искр — молния ударила в крышу одного из домов, после чего последовал небольшой взрыв и необычные "осадки". Произошедшее удалось запечатлеть на видео, кадры горожане опубликовали в соцсетях.

"Небесный сварщик Зевс в кого-то метил молнией у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. Не попал, но искрами осыпал знатно", — написал один из пользователей Сети под видео.

Инцидент произошёл накануне, 19 мая, на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. На кадрах видно, как одна из женщин закрылась от искр с помощью зонта. Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет.