Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Петербурге молния ударила в крышу дома и осыпала горожан дождём из искр

Некоторые прохожие защищались от необычного проявления стихии зонтами. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

20 мая, 11:09

В Петербурге молния ударила в крышу одного из домов и осыпала горожан дождём из искр. Видео © TikTok/teremochektv; Telegram/"ЯП-События"

В Санкт-Петербурге во время грозы пешеходы попали под дождь из искр — молния ударила в крышу одного из домов, после чего последовал небольшой взрыв и необычные "осадки". Произошедшее удалось запечатлеть на видео, кадры горожане опубликовали в соцсетях.

"Небесный сварщик Зевс в кого-то метил молнией у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. Не попал, но искрами осыпал знатно", — написал один из пользователей Сети под видео.

Эпичный удар молнии в купол Исаакиевского собора в Петербурге попал на видео

Эпичный удар молнии в купол Исаакиевского собора в Петербурге попал на видео

Инцидент произошёл накануне, 19 мая, на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. На кадрах видно, как одна из женщин закрылась от искр с помощью зонта. Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее Лайф рассказывал, что град размером с яйцо обрушился на Крым, людям пришлось искать укрытие. Жители полуострова поделились фотографиями и видео такого проявления стихии. МЧС предупредило, что сложные погодные условия могут затянуться.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Питерский старшеклассник перед приходом в школу с пистолетом хвастался другу, что планирует нарядиться в омоновца

сегодня в 11:02

"Апокалипсис какой-то": На Забайкалье обрушилась снежная гроза — видео

24 марта, 20:15

В Белоруссии раскрыли первые результаты расшифровки чёрных ящиков разбившегося в жилом квартале самолёта

сегодня в 12:39

Экстрасенс рассказала, что ждёт Волочкову в личной жизни после расставания с возлюбленным

сегодня в 13:04

Манижу на Евровидение приехал поддержать известный бойфренд, которого она долгое время скрывала

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1