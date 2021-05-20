"Байден сделал шаг навстречу": Меркель подтвердила позицию США по санкциям против "Северного потока – 2"

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции в отношении оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью, которое транслировал телеканал WDR.

Американская сторона, таким образом, сделала шаг навстречу ФРГ на фоне конфликта по "Северному потоку – 2". Берлин и Вашингтон продолжат двусторонний диалог по темам газового проекта и отношений с Россией.

"Конечно, президент Байден сделал шаг нам навстречу в связи с конфликтом по "Северному потоку – 2", где наши взгляды различаются, но в связи с чем мы продолжим разговор также о необходимых общих позициях в отношениях к России", — заявила Меркель.