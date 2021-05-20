"Пробили мы эту фигню, смотри!" Появилось видео из самолёта, попавшего в пыльную бурю над Астраханью
Пассажиры отделались лёгким испугом и массой новых впечатлений от полёта.
"Расслабься". Самолёт из Питера попал в песчаную бурю над Астраханью. Видео © Соцсети
Через астраханскую песчаную бурю прошёл самолёт авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга. Видео опубликовали в соцсетях.
"О, пробили мы эту фигню, смотри! Офигеть, посмотри, какая пыльная буря! Офигеть, прям границы ровные!" — говорит автор ролика своему спутнику, когда самолёт вылетает из необычного явления.
Никто не пострадал, а пассажиры авиалайнера оказались под большим впечатлением от увиденного. Они не ожидали, но втайне надеялись, что получится без проблем пройти через бурю. Некоторым очевидцам предстоит "моральное восстановление".
Напомним, песчаная буря накрыла Астрахань днём 19 мая, сильный ветер поднял в воздух песок, превративший город в настоящую пустыню. Лайф узнал, что в одном из спальных районов на 18-летнего молодого человека рухнул балкон. Пострадавшего госпитализировали с ушибами и ссадинами. А в селе Оранжереи дерево придавило ребёнка. Кроме того, песчаная буря дошла до Дагестана и Калмыкии.
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