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"Пробили мы эту фигню, смотри!" Появилось видео из самолёта, попавшего в пыльную бурю над Астраханью

Пассажиры отделались лёгким испугом и массой новых впечатлений от полёта.

20 мая, 11:23

"Расслабься". Самолёт из Питера попал в песчаную бурю над Астраханью. Видео © Соцсети

Через астраханскую песчаную бурю прошёл самолёт авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга. Видео опубликовали в соцсетях.

"О, пробили мы эту фигню, смотри! Офигеть, посмотри, какая пыльная буря! Офигеть, прям границы ровные!" — говорит автор ролика своему спутнику, когда самолёт вылетает из необычного явления.

Никто не пострадал, а пассажиры авиалайнера оказались под большим впечатлением от увиденного. Они не ожидали, но втайне надеялись, что получится без проблем пройти через бурю. Некоторым очевидцам предстоит "моральное восстановление".

В МЧС рассказали о состоянии двух пострадавших в пыльной буре в Астрахани

В МЧС рассказали о состоянии двух пострадавших в пыльной буре в Астрахани

Напомним, песчаная буря накрыла Астрахань днём 19 мая, сильный ветер поднял в воздух песок, превративший город в настоящую пустыню. Лайф узнал, что в одном из спальных районов на 18-летнего молодого человека рухнул балкон. Пострадавшего госпитализировали с ушибами и ссадинами. А в селе Оранжереи дерево придавило ребёнка. Кроме того, песчаная буря дошла до Дагестана и Калмыкии.


Пульмонолог предупредил об опасности пыльных бурь, которые обрушились на несколько российских регионов

Пульмонолог предупредил об опасности пыльных бурь, которые обрушились на несколько российских регионов

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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