"Пробили мы эту фигню, смотри!" Появилось видео из самолёта, попавшего в пыльную бурю над Астраханью

"Расслабься". Самолёт из Питера попал в песчаную бурю над Астраханью. Видео © Соцсети

Через астраханскую песчаную бурю прошёл самолёт авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга. Видео опубликовали в соцсетях.

"О, пробили мы эту фигню, смотри! Офигеть, посмотри, какая пыльная буря! Офигеть, прям границы ровные!" — говорит автор ролика своему спутнику, когда самолёт вылетает из необычного явления.

Никто не пострадал, а пассажиры авиалайнера оказались под большим впечатлением от увиденного. Они не ожидали, но втайне надеялись, что получится без проблем пройти через бурю. Некоторым очевидцам предстоит "моральное восстановление".