Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу
При этом он подчеркнул, что другой площадки для обсуждения урегулирования, кроме "нормандского формата", нет.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что параллельно с переговорами в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе ему необходим и прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
"Почему не остановился "нормандский формат"? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации", — сказал Зеленский на пресс-конференции, которую он проводит по итогам двух лет своего президентства.
Лидер Незалежной также добавил, что у Украины нет другого шанса, кроме как остановить войну в Донбассе сейчас.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане. Сегодня, 20 мая, лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Владимиром Путиным, в Кремле эту информацию подтвердили.
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