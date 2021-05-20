Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что параллельно с переговорами в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе ему необходим и прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

"Почему не остановился "нормандский формат"? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации", — сказал Зеленский на пресс-конференции, которую он проводит по итогам двух лет своего президентства.