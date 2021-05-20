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Почта России запустит онлайн-продажу вина

Эксперимент должен начаться этим летом в двух регионах — в Москве и Мордовии. Торговать будут напитками исключительно российского производства.

20 мая, 11:27

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуру Почты России планируют запустить уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы, предоставленные государственной компанией. Предварительно подсчитано, что если проект будет легализован, то к 2025 году "алкогольный" оборот почтового оператора будет оценён в 100 млрд рублей.

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"Почта России действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения", подтвердил в беседе с изданием заместитель гендиректора компании Алексей Скатин.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на неназванного представителя Почты России уточняет, что речь идёт лишь о ранней стадии обсуждения такого решения. При этом в компании отметили, что практика доставки локальных вин национальными почтовыми операторами не нова — она существует во Франции, Австрии и Германии.

Россиянам рассказали об алкоголе, который нельзя пить натощак

Россиянам рассказали об алкоголе, который нельзя пить натощак

Напомним, вопрос легализации продажи спиртных напитков через Интернет обсуждается уже несколько лет. Например, Минфин выступал с предложением начать продажу алкоголя онлайн ещё с 1 января 2019 года. Минздрав же выступал против этой идеи. МВД также подготовило негативный отзыв на предложение Минфина о продаже спиртного онлайн.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь. На бутылке отечественного алкогольного напитка должна быть федеральная марка со штрихкодом, у импортного алкоголя — акцизная марка.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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