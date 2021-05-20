Почта России запустит онлайн-продажу вина

Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуру Почты России планируют запустить уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы, предоставленные государственной компанией. Предварительно подсчитано, что если проект будет легализован, то к 2025 году "алкогольный" оборот почтового оператора будет оценён в 100 млрд рублей.

"Почта России действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения", — подтвердил в беседе с изданием заместитель гендиректора компании Алексей Скатин.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на неназванного представителя Почты России уточняет, что речь идёт лишь о ранней стадии обсуждения такого решения. При этом в компании отметили, что практика доставки локальных вин национальными почтовыми операторами не нова — она существует во Франции, Австрии и Германии.