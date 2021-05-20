Почта России запустит онлайн-продажу вина
Эксперимент должен начаться этим летом в двух регионах — в Москве и Мордовии. Торговать будут напитками исключительно российского производства.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуру Почты России планируют запустить уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы, предоставленные государственной компанией. Предварительно подсчитано, что если проект будет легализован, то к 2025 году "алкогольный" оборот почтового оператора будет оценён в 100 млрд рублей.
"Почта России действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения", — подтвердил в беседе с изданием заместитель гендиректора компании Алексей Скатин.
В свою очередь ТАСС со ссылкой на неназванного представителя Почты России уточняет, что речь идёт лишь о ранней стадии обсуждения такого решения. При этом в компании отметили, что практика доставки локальных вин национальными почтовыми операторами не нова — она существует во Франции, Австрии и Германии.
Напомним, вопрос легализации продажи спиртных напитков через Интернет обсуждается уже несколько лет. Например, Минфин выступал с предложением начать продажу алкоголя онлайн ещё с 1 января 2019 года. Минздрав же выступал против этой идеи. МВД также подготовило негативный отзыв на предложение Минфина о продаже спиртного онлайн.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь. На бутылке отечественного алкогольного напитка должна быть федеральная марка со штрихкодом, у импортного алкоголя — акцизная марка.
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