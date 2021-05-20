В США назвали угрозой растущую мощь российского флота

Российский Военно-морской флот является реальной угрозой для ВМС США, несмотря на разницу в численности кораблей в пользу Америки. Об этом пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.

"Если Россия увеличивает число новых боевых кораблей, то что это за боевые корабли? Самое главное, какие виды оружия, радаров и датчиков они могут использовать?" — задаётся вопросами автор статьи, отметив, что ответы на них раскроют истинные масштабы растущей угрозы.

Осборн пишет, что Москва активно расширяет присутствие в Чёрном море, несмотря на трёхкратное превосходство США по числу эсминцев, которое, казалось бы, должно нивелировать потенциальную угрозу со стороны России. Журналист ссылается на мнения экспертов, которые считают, что российские подлодки, катера и корветы могут представлять особую опасность в прибрежных районах Чёрного моря, особенно для Болгарии и Румынии.

Автор статьи отметил, что в случае конфликта крупные американские авианосцы с более глубокой осадкой не смогут действовать в жизненно важных районах, в отличие от быстрых и манёвренных военных судов РФ.