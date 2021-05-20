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"Я этого себе не прощу": Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину

Президент Незалежной отметил, что очень осторожно относится к тем словам, которые могут "увеличивать возможность эскалации".

20 мая, 11:43
<p>Фото © Getty Images / Chesnot</p>

Фото © Getty Images / Chesnot

Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам двух лет его президентства спросили, что он думает о Владимире Путине. Лидер Незалежной не стал отвечать на вопрос и объяснил почему.

"У меня нет времени думать о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к завершению войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ. Потому что у меня простая позиция: если мы теми или иными словами будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю", — отметил Зеленский.

Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу

Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Сегодня, 20 мая, лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Владимиром Путиным, в Кремле эту информацию подтвердили.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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