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Путин заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России

Бить по истории пытаются как русофобы, так и нечистоплотные политики, отметил глава государства.

20 мая, 11:47

Фото © Сергей Ильин / ТАСС

Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин указал, что всё чаще предпринимаются попытки оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, это делается для сдерживания Москвы.

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от "коричневой чумы", — заявил глава государства в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".

Кроме того, в ряде стран память об освободительной роли солдат Красной армии пытаются варварским образом стереть, в том числе путём надругательства над могилами, указал Путин.

"Оскверняют, сносят мемориалы", — отметил российский лидер.

Президент призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать проекты по типу "Без срока давности".

Без срока давности: Минобороны рассекретило уникальные архивы о взятии Берлина

Без срока давности: Минобороны рассекретило уникальные архивы о взятии Берлина

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России рассекретило документы о зверствах нацистов. В архиве содержатся свидетельства о массовых убийствах мирных жителей. Материалы также публикуются в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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