Путин заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России
Бить по истории пытаются как русофобы, так и нечистоплотные политики, отметил глава государства.
Фото © Сергей Ильин / ТАСС
Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин указал, что всё чаще предпринимаются попытки оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, это делается для сдерживания Москвы.
"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от "коричневой чумы", — заявил глава государства в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".
Кроме того, в ряде стран память об освободительной роли солдат Красной армии пытаются варварским образом стереть, в том числе путём надругательства над могилами, указал Путин.
"Оскверняют, сносят мемориалы", — отметил российский лидер.
Президент призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать проекты по типу "Без срока давности".
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России рассекретило документы о зверствах нацистов. В архиве содержатся свидетельства о массовых убийствах мирных жителей. Материалы также публикуются в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.
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