Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин указал, что всё чаще предпринимаются попытки оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, это делается для сдерживания Москвы.

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от "коричневой чумы", — заявил глава государства в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".

Кроме того, в ряде стран память об освободительной роли солдат Красной армии пытаются варварским образом стереть, в том числе путём надругательства над могилами, указал Путин.

"Оскверняют, сносят мемориалы", — отметил российский лидер.

Президент призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать проекты по типу "Без срока давности".