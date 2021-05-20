Участница голой фотосессии в Дубае призналась, что её избили и изнасиловали, когда она вернулась домой
После того как участница голой фотосессии в Дубае Наталья Чуприна вернулась в Днепр, Украина, и раскрыла в интервью, что с ней произошло, её пригласил погулять и отдохнуть некий мужчина. В какой-то момент их беседа коснулась скандальной съёмки и реакция спутника девушки оказалась неадекватной.
Скриншот © YouTube / Телеканал ДніпроTV. Фото © Соцсети
Наталья рассказала на канале ДніпроTV, какой жуткий опыт ей пришлось пережить по возвращении на родину. Позвавший её на встречу мужчина стал вести себя грубо и не хотел отпускать из частного дома, где они отдыхали. А когда девушка начала возмущаться, избил, забрал у неё телефон, а потом изнасиловал.
Скриншот © YouTube / Телеканал ДніпроTV
Разговор прошёл не в очень хорошем формате, начались возмущения в мою сторону, что я не тем занимаюсь, что это неправильно. Я решила, что мне нужно уезжать домой, так как не хотела, чтобы со мной общались в грубой форме. Но меня после этого избили и изнасиловали
Фото © Instagram / miss_nata.li_
Всего девушка провела в заточении около четырёх часов, и выбраться ей удалось лишь ночью. Наталья выбежала на улицу и стала кричать, надеясь на помощь. Тогда мужчина избил её снова. "Я в ответ тоже пыталась его бить. Но человек намного сильнее и больше меня. Но когда он понял, что я сильно кричу, он решил меня отпустить", — поделилась страшными подробностями модель. После того как пострадавшая оказалась за воротами, она встретила человека, который ей помог.
Было страшно. Я не понимала, почему это происходит, зачем он всё это делает. Он вёл себя так, будто это приносит ему какое-то удовольствие, как настоящий маньяк. Он избил меня, пытался доказать, в чём я не права, а потом поднял меня и пытался со мной потанцевать
Кадр из скандальной фотосессии в Дубае. Фото © Соцсети
Модель отметила, что знала этого мужчину: это оказался "знакомый её знакомых", который давно интересовался историей со съёмкой в Дубае. Во время встречи он соврал девушке про работу и семейное положение — у него были жена и дети. "Человек отнёсся ко мне так, будто я ничего не стою, что со мной можно так обращаться после этого всего". По словам Натальи, она подала заявление в полицию, съездив в Киев на экспертизу.
Фотосессия голых девушек на балконе небоскрёба в Дубае. Видео © Соцсети
Также Наталья отметила, что не знала, зачем едет в Дубай. Ей сказали, что цель поездки — отдыхать и делать контент, но никакой конкретики. Только после модели узнали, что пригласившие их собирались устроить съёмку для израильского журнала. Во время отдыха девушкам предложили подняться на балкон и раздеться ради красивого голого фото на закате. По словам Натальи, она раньше не зарабатывала на снимках, но тут поступило предложение через знакомых, поэтому она согласилась на поездку. После случившегося украинка хотела лишь вернуться домой, но боялась, что мама будет её ругать. Родительница же попросила дочку приезжать поскорее.
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