Участница голой фотосессии в Дубае призналась, что её избили и изнасиловали, когда она вернулась домой

После того как участница голой фотосессии в Дубае Наталья Чуприна вернулась в Днепр, Украина, и раскрыла в интервью, что с ней произошло, её пригласил погулять и отдохнуть некий мужчина. В какой-то момент их беседа коснулась скандальной съёмки и реакция спутника девушки оказалась неадекватной.