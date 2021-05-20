Манижу на Евровидение приехал поддержать известный бойфренд, которого она долгое время скрывала

29-летней певице Маниже, которая в этом году представляет Россию на Евровидении, приходится нелегко — сперва её засыпали гневными комментариями, а теперь ей приходится справляться со стрессом от конкурса. В этом девушке помогает её парень Ладо Кватания, который приехал в Роттердам поддержать любимую. На видео они праздновали выход артистки в финал, открывая бутылку шампанского.

Видео © Telegram / Super.ru

До этого Манижа всячески скрывала от внимания общественности своего молодого человека. На все расспросы журналистов она отвечала неохотно. "Да, имеет [отношение к искусству], но мы, скажем так, работаем в разных сферах. Мы знали друг друга много лет, дружили, а потом — вот…", — рассказала "Телепрограмме" певица. Она признавалась, что у её избранника потрясающее чувство юмора, а больше говорить отказывалась.

Фото © Instagram / manizha и ladokvataniya

Но вот оказалось, что парнем Манижи является 33-летний Ладо Кватания — не последний человек в шоу-бизнесе. Он известен как режиссёр, отдающий предпочтение необычным идеям и хоррор-историям. Парень создавал клипы для Хаски, Оксимирона, Дельфина и группы "Ленинград". Также он снял клип на песню Манижи "Мама" и придумал идею выступления на Евровидении.

Фото © Instagram / manizha и ladokvataniya