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Манижу на Евровидение приехал поддержать известный бойфренд, которого она долгое время скрывала

Певица неохотно говорила в интервью о своей личной жизни, не желая афишировать ни имя возлюбленного, ни продолжительность их отношений.

20 мая, 13:00

Фото © Telegram / Super.ru

29-летней певице Маниже, которая в этом году представляет Россию на Евровидении, приходится нелегко — сперва её засыпали гневными комментариями, а теперь ей приходится справляться со стрессом от конкурса. В этом девушке помогает её парень Ладо Кватания, который приехал в Роттердам поддержать любимую. На видео они праздновали выход артистки в финал, открывая бутылку шампанского.

Видео © Telegram / Super.ru

До этого Манижа всячески скрывала от внимания общественности своего молодого человека. На все расспросы журналистов она отвечала неохотно. "Да, имеет [отношение к искусству], но мы, скажем так, работаем в разных сферах. Мы знали друг друга много лет, дружили, а потом — вот…", — рассказала "Телепрограмме" певица. Она признавалась, что у её избранника потрясающее чувство юмора, а больше говорить отказывалась.

Фото © Instagram / manizha и ladokvataniya

Фото © Instagram / manizha и ladokvataniya

Но вот оказалось, что парнем Манижи является 33-летний Ладо Кватания — не последний человек в шоу-бизнесе. Он известен как режиссёр, отдающий предпочтение необычным идеям и хоррор-историям. Парень создавал клипы для Хаски, Оксимирона, Дельфина и группы "Ленинград". Также он снял клип на песню Манижи "Мама" и придумал идею выступления на Евровидении.

Фото © Instagram / manizha и ladokvataniya

Фото © Instagram / manizha и ladokvataniya

Крепкая база, заложенная в РАТИ-ГИТИСе, развилась в Нью-Йоркской академии киноискусства на курсах сценарного мастерства Джона Труби и Пола Брауна. С Ладо уже успели посотрудничать такие компании, как Reebok, Adidas, PayPal, Google, Visa и Yandex. Кроме того, парень снимает короткометражные и полнометражные фильмы. График Ладо довольно плотно расписан, но он смог прилететь к любимой в Роттердам, где ни на шаг от неё не отходил.

"Я нашёл свою победительницу": Иностранцам так понравилась Манижа, что они собрали чемоданы в Россию

"Я нашёл свою победительницу": Иностранцам так понравилась Манижа, что они собрали чемоданы в Россию

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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Комментариев: 1

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Папаша Ивановсегодня в 15:13

От кого скрывала, зачем? Кому это нужно?

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