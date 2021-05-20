Футболист Тарасов рассекретил третью беременность Костенко
Паре трудно было держать в секрете от общественности "важнейшую новость года" и захотелось поделиться радостью.
Фото © Instagram / tarasov23
Футболист Дмитрий Тарасов и Instagram-блогерша Анастасия Костенко объявили, что ждут третьего ребёнка. Публикацию с этим известием они разместили на своих страницах в соцсети.
"Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьёй!" — сказал Тарасов своим подписчикам.
Он поблагодарил свою жену и отметил, что не имеющие детей не смогут понять счастья отцовства. Костенко выразила радость в связи с событием и подчеркнула, что уже неспособна держать эту новость в секрете от общественности.
"Мои дорогие друзья и подписчики, не могу больше держать в секрете эту радостную новость и хочу, чтобы вы разделили положительные эмоции нашей растущей семьи", — заявила блогерша.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети обнаружили фото Анастасии Костенко, которое раскрыло всю её любовь к фотошопу в "Инстаграме". Фанатам было трудно узнать на снимке "мисс Россия – 2014", которая в соцсетях всегда представала идеалом красоты и изящности.
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