Зеленский планирует отметить День независимости грандиозным парадом "в Одессе и на Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение парадов в День независимости, который отмечается 24 августа. Речь об этом зашла в ходе его большой пресс-конференции в четверг. При этом он допустил забавную оговорку, мол, военные шествия состоятся "и в Одессе, и на Украине".

"24 августа, в День независимости Украины, будет парад к 30-летию нашей независимости. Парад будет военный, парад будет большой — как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и на Украине, в Киеве, на Майдане", — отметил Зеленский.

По его словам, на праздник будут приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, спикеры зарубежных парламентов и главы МИД.