Зеленский планирует отметить День независимости грандиозным парадом "в Одессе и на Украине"
Политик допустил забавную оговорку, имея в виду, что военный праздник пройдёт как на суше, так и на воде.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение парадов в День независимости, который отмечается 24 августа. Речь об этом зашла в ходе его большой пресс-конференции в четверг. При этом он допустил забавную оговорку, мол, военные шествия состоятся "и в Одессе, и на Украине".
"24 августа, в День независимости Украины, будет парад к 30-летию нашей независимости. Парад будет военный, парад будет большой — как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и на Украине, в Киеве, на Майдане", — отметил Зеленский.
По его словам, на праздник будут приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, спикеры зарубежных парламентов и главы МИД.
"Думаю, в целом у нас будет представлено 30 стран на днях празднования 30-летия независимости", — добавил он.
Напомним, что в День Победы в Москве на Красной площади зрители увидели около 190 единиц военной техники, которая прошла в составе механизированной колонны. В торжественном шествии приняли участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек. Также были представлены все типы воздушных судов, находящихся на вооружении ВКС России.
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