"Пока это сотрясание воздуха": Сенатор оценил заявление Зеленского о референдуме в Донбассе

По словам парламентария, в этом контексте есть два главных вопроса: где и как Зеленский намерен провести референдум. И если вопрос "где" (только в ДНР/ЛНР или во всей Украине) не так принципиален, то вопрос "как" — самый важный. Климов отмечает, что необходимо понимать, как точно будет сформулирован вопрос голосования и кому он будет адресован.

"Вот это самое важное. Потому что всё, что он пока делал, это ходил на пиар-акции. Если это так же будет, то это будет ни о чём. Я могу дать ему совет: надо просто выполнять минские соглашения, не надо ничего изобретать, там всё написано. Эта штука утверждена Советом Безопасности ООН. Или он выходит из этих соглашений, но не знаю, одобрят ли это его "хозяева", или он их выполняет. Пока для меня это сотрясание воздуха", — отметил Климов.