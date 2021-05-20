Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Пока это сотрясание воздуха": Сенатор оценил заявление Зеленского о референдуме в Донбассе

По словам парламентария, в этом контексте есть главные вопросы: где и как Киев решит проводить голосование.

20 мая, 12:22

Фото © ТАСС / Бабкин Владимир

Сенатор, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Климов в беседе с Лайфом назвал "сотрясанием воздуха" заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении референдума о решении конфликта в Донбассе.

По словам парламентария, в этом контексте есть два главных вопроса: где и как Зеленский намерен провести референдум. И если вопрос "где" (только в ДНР/ЛНР или во всей Украине) не так принципиален, то вопрос "как" — самый важный. Климов отмечает, что необходимо понимать, как точно будет сформулирован вопрос голосования и кому он будет адресован.

Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу

Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу

"Вот это самое важное. Потому что всё, что он пока делал, это ходил на пиар-акции. Если это так же будет, то это будет ни о чём. Я могу дать ему совет: надо просто выполнять минские соглашения, не надо ничего изобретать, там всё написано. Эта штука утверждена Советом Безопасности ООН. Или он выходит из этих соглашений, но не знаю, одобрят ли это его "хозяева", или он их выполняет. Пока для меня это сотрясание воздуха", — отметил Климов.

Украина представила свой план по урегулированию конфликта в Донбассе

Украина представила свой план по урегулированию конфликта в Донбассе

Напомним, сегодня в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский референдум на тему решения конфликта в Донбассе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу

сегодня в 11:21

Зеленский планирует отметить День независимости грандиозным парадом "в Одессе и на Украине"

сегодня в 12:42

Путин — о попытках покуситься на богатства России: Мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться

сегодня в 12:28

Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: Остаётся сложной, но не драматичной

сегодня в 12:47

Футболист Тарасов рассекретил третью беременность Костенко

сегодня в 12:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1