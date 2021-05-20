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Кириенко на марафоне "Новое знание": В современных интернет-технологиях младшие учат старших

При этом первый замглавы Администрации Президента РФ назвал крайне важной передачу опыта и знаний "от человека к человеку".

20 мая, 12:17

Сергей Кириенко. Скриншот видео © LIFE

Сергей Кириенко на марафоне "Новое знание" заявил, что в современных интернет-технологиях зачастую младшие учат старших. Видео © LIFE

После церемонии открытия просветительского форума "Новое знание", который стартовал сегодня и продлится до 22 мая включительно, первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал журналистам, в числе которых был корреспондент Лайфа, что на сегодняшний день в мире современных интернет-технологий существует тенденция крушения многих устоявшихся стереотипов. Так, вопреки сложившемуся в обществе порядку, когда более опытное поколение передаёт свои знания молодёжи, сейчас нередко младшие учат старших, отметил представитель АП.

"Целый ряд стереотипов рушится. Например, в традициях обучения всегда было так, что старшие учат младших. Сегодня это не всегда так: в современных интернет-технологиях зачастую происходит ровно наоборот, то есть именно младшие учат старших", — сказал Кириенко.

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Также замглавы Администрации Президента РФ обратил внимание на возможность открытого доступа к знаниям. В то же время крайне важным моментом он назвал передачу приобретённого опыта "от человека к человеку", то есть путём исключительно личного общения.

"Какие бы новые технологии ни появлялись, ими нужно обязательно пользоваться. Но знания и опыт должны передаваться только от человека к человеку и никак иначе. Возможность такого личного общения и перенимания опыта является принципиально важной", — добавил Кириенко.

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Кроме прочего, он подчеркнул, что российская молодёжь очень талантлива. По словам Кириенко, выбор своего жизненного направления молодые люди делают самостоятельно, а задача государства и старших поколений заключается в том, чтобы создать нужные условия для того, чтобы они смогли применить свои таланты и умения в различных отраслях. А ещё замглавы АП констатировал, что нашей молодёжи на протяжении всей жизни предстоит неоднократно переучиваться.

"Ребятам, которые сейчас на школьной или студенческой скамье, в жизни предстоит переучиваться постоянно. И, наверное, главное конкурентное преимущество человека в современном мире — это способность учиться. Выигрывает тот, кто быстрее способен найти, освоить и применить знания", — заключил Кириенко.

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Ранее Лайф сообщал, что на марафоне "Новое знание" выступит Илон Маск. Как стало известно, также в ходе мероприятий перед участниками выступят ведущие специалисты своих областей, такие как глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин и основатель Apple Стив Возняк.

Напомним, что трёхдневный марафон "Новое знание" проводится в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — обществом "Знание". Зрителями могут стать более пяти миллионов человек — все мероприятия будут транслироваться онлайн на сайте "Знания". В программе мероприятия — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Развитие общества "Знание" инициировал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".


Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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