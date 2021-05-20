"Татушка" Волкова записала второй предвыборный ролик и пожаловалась на "взъевшуюся" оппозицию

"Татушка" Юлия Волкова записала второй предвыборный ролик и пожаловалась на "взъевшуюся" оппозицию. Видео © Соцсети

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова записала второй предвыборный ролик для праймериз "Единой России" в Ивановской области, в котором пожаловалась на массовую критику. По словам артистки, она "не ожидала такой бурной реакции всего российского общества". В частности, отметила певица, все говорят, что артисты не должны озвучивать те проблемы, о которых шла речь в обращении Волковой.

"Оппозиция на меня взъелась за то, что я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить. Но я не побоялась воспользоваться трибуной партии "Единая Россия", открытой для всех площадкой, и сказать вслух о проблемах и бедах в Ивановской области. Или у нас запрет на это для тех, кто не ассоциирует себя с оппозицией?" — отметила артистка.

Те, кто за власть, по словам Волковой, считают, что люди с "клеймом артиста, определённым амплуа, губами не такими" не могут быть серьёзными и видеть проблемы в принципе. Нейтральные, в свою очередь, отметила певица, говорят, что её участие в праймериз — цирк, который организовала сама "Единая Россия", чтобы привлечь внимание.

"От отношения ко мне и к моей личности эти настоящие проблемы не решаются. И если кто-то умнее, чем я, возьмётся за решение этих глобальных проблем, то я буду считать, что не зря сделала свой первый шаг в политике", — добавила певица.

А в случае если озвученное ранее — безработица, коррупция, экология, нарушение прав женщин — не является проблемой для большинства жителей региона, отметила Волкова, то она будет рада, что ошиблась. Она подчеркнула, что праймериз будут честными и настоящими, только если граждане осознанно и обдуманно примут в них участие.

Напомним, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Её кандидатуру уже утвердил оргкомитет регионального отделения ЕР. До середины мая певице необходимо было загрузить на сайт предварительного голосования два видеоролика, что она и сделала.