"Татушка" Волкова записала второй предвыборный ролик и пожаловалась на "взъевшуюся" оппозицию
По словам артистки, она озвучила реальные проблемы жителей Ивановской области и будет только рада, если кто-то "умнее" возьмётся за их решение.
Юлия Волкова. Фото © Instagram/official_juliavolkova
"Татушка" Юлия Волкова записала второй предвыборный ролик и пожаловалась на "взъевшуюся" оппозицию. Видео © Соцсети
Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова записала второй предвыборный ролик для праймериз "Единой России" в Ивановской области, в котором пожаловалась на массовую критику. По словам артистки, она "не ожидала такой бурной реакции всего российского общества". В частности, отметила певица, все говорят, что артисты не должны озвучивать те проблемы, о которых шла речь в обращении Волковой.
"Оппозиция на меня взъелась за то, что я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить. Но я не побоялась воспользоваться трибуной партии "Единая Россия", открытой для всех площадкой, и сказать вслух о проблемах и бедах в Ивановской области. Или у нас запрет на это для тех, кто не ассоциирует себя с оппозицией?" — отметила артистка.
Те, кто за власть, по словам Волковой, считают, что люди с "клеймом артиста, определённым амплуа, губами не такими" не могут быть серьёзными и видеть проблемы в принципе. Нейтральные, в свою очередь, отметила певица, говорят, что её участие в праймериз — цирк, который организовала сама "Единая Россия", чтобы привлечь внимание.
"От отношения ко мне и к моей личности эти настоящие проблемы не решаются. И если кто-то умнее, чем я, возьмётся за решение этих глобальных проблем, то я буду считать, что не зря сделала свой первый шаг в политике", — добавила певица.
А в случае если озвученное ранее — безработица, коррупция, экология, нарушение прав женщин — не является проблемой для большинства жителей региона, отметила Волкова, то она будет рада, что ошиблась. Она подчеркнула, что праймериз будут честными и настоящими, только если граждане осознанно и обдуманно примут в них участие.
Напомним, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Её кандидатуру уже утвердил оргкомитет регионального отделения ЕР. До середины мая певице необходимо было загрузить на сайт предварительного голосования два видеоролика, что она и сделала.
Итоги голосования должны быть подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.
Комментариев: 0