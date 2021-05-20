Путин заявил о попытках промывки мозгов российской молодёжи по поводу ВОВ

Владимир Путин заявил о попытках промывки мозгов российской молодёжи по поводу памяти ВОВ. Видео © LIFE

Так называемый вирус беспамятства о подвигах героев Великой Отечественной войны поражает молодёжь не только за границей, но и у нас в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ни в коем случае этого нельзя допускать.

"В России тоже промывают мозги молодым людям так, что они забывают о подвигах предков и начинают поклонятся тем, кто убивал их дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны", — сказал глава государства на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Также Путин отметил, что необходимо жёстко действовать против тех, кто пытается варварски стереть историческую память и надругаться над могилами погибших в войне героев. Кроме того, российский лидер заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России. Бить по истории пытаются как русофобы, так и нечистоплотные политики, отметил глава государства.