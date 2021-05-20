Совет Европы одобрил разрешение на въезд привитым иностранцам, но с одним условием

Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии по поводу разрешения на въезд вакцинированным от коронавируса туристам. Об этом говорится в заявлении совета, распространённом в четверг в Брюсселе. Однако подойдёт не любая прививка: зелёный свет дали только тем препаратам, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ.

При снятии ограничений на поездки "государства-члены должны учитывать взаимность в каждом конкретном случае". То есть если Евросоюз открывает границы гражданам какой-то страны, то эта страна должна ответить взаимностью, разрешив въезд европейским туристам.

Ранее ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения. Таким образом, в списке разрешённых уже шесть наименований: это препараты от Pfizer, Janssen, ещё два от AstraZeneca, Moderna и Sinopharm. А вот безопасность российской вакцины от ковида "Спутник V" специалисты Всемирной организации здравоохранения планируют оценить летом. На основании этого исследования будет принято решение о включении препарата в перечень разрешённых для экстренного применения.