Совет Европы одобрил разрешение на въезд привитым иностранцам, но с одним условием
В списке разрешённых вакцин фигурируют только Pfizer, Janssen, два препарата от AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.
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Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии по поводу разрешения на въезд вакцинированным от коронавируса туристам. Об этом говорится в заявлении совета, распространённом в четверг в Брюсселе. Однако подойдёт не любая прививка: зелёный свет дали только тем препаратам, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ.
При снятии ограничений на поездки "государства-члены должны учитывать взаимность в каждом конкретном случае". То есть если Евросоюз открывает границы гражданам какой-то страны, то эта страна должна ответить взаимностью, разрешив въезд европейским туристам.
Ранее ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения. Таким образом, в списке разрешённых уже шесть наименований: это препараты от Pfizer, Janssen, ещё два от AstraZeneca, Moderna и Sinopharm. А вот безопасность российской вакцины от ковида "Спутник V" специалисты Всемирной организации здравоохранения планируют оценить летом. На основании этого исследования будет принято решение о включении препарата в перечень разрешённых для экстренного применения.
Кстати, глава Союза турагентств назвал "мутной" инициативу ЕС снять ограничения для привитых путешественников. Идея ЕС может быть продиктована отчаянием, уверен специалист, ведь из-за локдауна туристический сектор блока существенно просел.
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