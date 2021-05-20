В Белоруссии раскрыли первые результаты расшифровки чёрных ящиков разбившегося в жилом квартале самолёта
Отмечается, что с момента создания аварийной ситуации до падения прошло чуть больше минуты. Пилоты смогли увести летательный аппарат от домов, но не успели катапультироваться, хотя им неоднократно давали такую команду.
В Белоруссии рассказали о первых результатах расшифровки чёрных ящиков рухнувшего самолёта. Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
В Минобороны Белоруссии рассказали о первых результатах расшифровки чёрных ящиков военного самолёта Як-130, который потерпел крушение в городе Барановичи. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Как отметил командующий ВВС и войсками ПВО республики генерал-майор Игорь Голуб, аварийная ситуация произошла в горизонтальном полёте над аэродромом, экипаж сразу сообщил руководителю об отказе системы управления.
"В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно Руководства по лётной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолёт — катапультироваться. Руководитель полётов не менее 10 раз в эфир подал команду "Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай". В это время самолёт перешёл в неуправляемое хаотичное движение и его траектория начала уклоняться влево, то есть в сторону города", — добавил Голуб.
По его словам, экипаж не покинул летательный аппарат, продолжая бороться, и ему удалось перейти на резервную систему управления, что позволило стабилизировать только направление полёта, но не высоту. Отмечается, что с момента создания аварийной ситуации до падения самолёта в точку прошло чуть более минуты.
"В этих условиях неимоверными усилиями на высоте порядка где-то пятидесяти <...> метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полёта и направить самолёт именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек", — добавил командующий ВВС.
"Пробили мы эту фигню, смотри!" Появилось видео из самолёта, попавшего в пыльную бурю над Астраханью
К сожалению, перед гарантированным падением пилотам не хватило высоты для принятия решения и того, чтобы безопасно покинуть самолёт. Согласно данным с бортовых самописцев, экипаж "управлял и воздействовал на ручку управления самолётом и педали, которые изменяют направление полёта, до момента касания земли". Голуб подчеркнул, что лётчики до последнего выполняли свой воинский долг и ценой собственных жизней спасли мирных граждан.
Напомним, крушение самолёта произошло накануне, 19 мая. По данным Минобороны Белоруссии, в ходе учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность и пытался увести самолёт от населённого пункта.
Лента новостей
Путин — о попытках покуситься на богатства России: Мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться
сегодня в 12:28
"Пока это сотрясание воздуха": Сенатор оценил заявление Зеленского о референдуме в Донбассе
сегодня в 12:22
Кириенко на марафоне "Новое знание": В современных интернет-технологиях младшие учат старших
сегодня в 12:17
Комментариев: 0