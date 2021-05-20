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Путин — о попытках покуситься на богатства России: Мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться

Главе государства странно слышать публичные разговоры о том, что Сибирь могла бы принадлежать не только РФ.

20 мая, 12:28

Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Владимир Путин заявил, что Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у неё откусить. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа" заявил, что РФ периодически сталкивается с попытками что-то от неё "откусить". Москва выбьет зубы всем, кто попробует это сделать, пообещал президент.

По словам Путина, некоторые осмеливаются публично заявлять о том, что богатства Сибири несправедливо принадлежат лишь одной стране. Как указал президент, слышать такие вещи странно.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать: те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться", — подчеркнул глава государства.

Также Путин затронул вопрос состояния и перспектив развития вооружённых сил.

"Для многих это звучит странно, но у нас более чем всё в порядке. Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания", — указал лидер РФ, добавив, что по расходам на оборону наша страна находится примерно в конце первой десятки государств.

По нынешнему курсу на нацоборону в РФ в 2021 году будет выделено порядка 42 миллиардов долларов (3 триллиона 116 миллиардов рублей), при этом у США расходы уже зашкалили за 770 миллиардов долларов, добавил Путин.

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Также Путин отметил, что необходимо жёстко действовать против тех, кто пытается варварски стереть историческую память и надругаться над могилами погибших в Великой Отечественной войне героев. Кроме того, российский лидер заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России. Бить по истории пытаются как русофобы, так и нечистоплотные политики, отметил глава государства.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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