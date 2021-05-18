Скарлетт Йоханссон прямо во время премии стала жертвой пранка, от которого она не скоро отмоется
Актриса как раз говорила благодарственную речь перед зрителями, когда ей на голову полилась странная жижа.
Популярная 36-летняя актриса Скарлетт Йоханссон, которую сейчас многие знают по роли Чёрной Вдовы в киновселенной Marvel, попала в неловкую ситуацию — и всё благодаря мужу, пишет Fox News. Звезда участвовала в трансляции MTV Movie and TV Awards, где ей вручили награду за вклад в культуру. Актриса как раз произносила речь, благодаря своих фанатов и тех творческих людей, которые помогали ей на проектах по всему миру, когда в кадре появился Колин Джост.
Видео © Twitter / MTV
Он опрокинул над счастливой звездой миску с зелёным слаймом, вылив это ей на голову. "MTV! Вас облили!" — радостно сказал он, пока жена ругалась в его сторону. Затем Скарлетт возмущённо заметила, что так делают только на детских награждениях Nickelodeon. А Колин, осознав, что ошибся, извинился и убежал за полотенцем. Фанаты в комментариях изрядно посмеялись над незадачливым мужем, посоветовав ему теперь почаще оглядываться.
Окей, теперь нам надо, чтобы Скарлетт облила его слаймом в ответ во время его прямого эфира. Кстати, Колин, надеюсь тебе будет сегодня на диване удобно
Ох, Колин, лучше бы тебе теперь спать с открытыми глазами
Скарлетт, не волнуйся, ты всё равно прекрасно выглядишь!
Фото © Twitter / Complex и Yahoo Entertainment
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и телеведущий Колин Джост поженились осенью 2020 года. Свои отношения влюблённые не слишком афишировали, поэтому церемония прошла скромно и тихо, приглашены были лишь самые близкие и дорогие для пары люди. Это уже третий брак для актрисы — до этого она уже выходила замуж за коллегу Райана Рейнольдса (который теперь известен по роли Дедпула) и журналиста Ромена Дориака.
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