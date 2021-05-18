Место за десяткой: кто выиграет Евровидение и какие прогнозы на Манижу в первом полуфинале

Обновлённый формат конкурса

66-й песенный конкурс в этом году будет проводиться в изменённом формате. Коррективы в правила ввели не только по соревновательному принципу, но и из-за пандемии. После отменённого в 2020 году конкурса Евровидение вообще рассматривали в дистанционном формате для некоторых участников. Планировалось, что делегации, которые не смогут прилететь в Роттердам, будут подключаться по видеосвязи из своих стран, также рассматривался и запрет на вход в здание арены зрителям. Но всё же было принято решение проводить конкурс, как и раньше, однако с требованием социального дистанцирования.

По причине пандемии были внесены изменения и в правила выступления: теперь исполнителям разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал, чтобы сократить количество находящихся на сцене артистов. Правда, это не является обязательным.

Казахстан, Косово, Лихтенштейн и США должны были дебютировать на Евровидении, но по разным причинам их выступления отменились. 10 стран отказались от участия, некоторые по финансовым причинам, другие — по медицинским соображениям. Особняком стоит Белоруссия, которую дисквалифицировали из-за неподходящей песни.

Белорусская группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta). Фото © "ГАЛАСЫ ЗМЕСТА"

Сам конкурс будет традиционно проводиться в два этапа: полуфиналы (18 и 20 мая) и финал. В первой части выступят представители 33 стран (16 — в первом полуфинале, 17 — во втором). 17 лучших, за которых проголосуют зрители и члены жюри, проходят в финал, где их ждут Великобритания, Испания, Германия, Италия, Франция как страны, внёсшие наибольший вклад в движение песенного конкурса, и Нидерланды — страна-хозяйка Евровидения-2021.

На кого равняться Маниже

Россию, как известно, на песенном конкурсе будет представлять певица Манижа (Manizha) с песней "Русская женщина", которую она исполняет частично на русском, частично на английском языке. Что касается шансов на выход в финальную часть, то они всегда для России достаточно высоки. Лишь однажды, в 2018-м, в финал не удалось пробиться Юлии Самойловой.

Что до побед, то в активе наших исполнителей она пока всего одна: Дима Билан с песней Believe выиграл конкурс в 2008 году. Вся история выступлений представителей России на Евровидении — в инфографике Лайфа.

Прогнозы букмекеров

Традиционно перед каждым конкурсом свои ставки делают музыкальные эксперты и букмекеры. Прогнозы последних зачастую если и не сбываются полностью, то основной расклад предсказывают.

В этот раз победу сначала отдали французской исполнительнице Барбаре Прави. Она, по правилам стран "Большой пятёрки", не участвует в полуфинальных отборах. 28-летняя певица и актриса представит песню Voilà ("Вот так") на родном языке.

Барбара Прави. Фото © David Wolff — Patrick / Redferns

Но в последние дни фаворит сменился. По прогнозам букмекеров, выиграет Евровидение итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti e buoni.

Maneskin. Фото © Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Замыкает тройку, по версии экспертов, представительница Мальты Дестини Чукуньере, которая будет в первом полуфинале выступать вместе с Манижей. Что до российской участницы, то ей букмекеры отвели лишь 11-е место, шанс на победу оценивается в 1%.

Фото © Dean Mouhtaropoulos / Getty Images