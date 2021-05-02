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Будущий папа на вечеринке узнал пол своего ребёнка, и честная реакция мгновенно сделала его звездой

И хоть этот ролик изрядно всех повеселил, пользователи Сети не советуют родителям показывать его потом ребёнку...

2 мая 2021, 15:00

Фото © TikTok / matthb92

Вечеринки по объявлению пола ребёнка — всегда дело хлопотное и небезопасное. То и дело случаются какие-либо несчастные случаи. У этой семьи из Австралии событие обошлось без ЧП, хотя никто в итоге не пожалел о включённой камере. На видео, ставшем популярным в "Тиктоке" и набравшем почти полмиллиона просмотров, семья и близкие друзья стоят во дворе дома, готовясь лопнуть шарик. Именно он и раскроет присутствующим пол будущего ребёнка.

Видео © TikTok / matthb92

Но только отец увидел, что на него посыпались розовые шарики поменьше, он пришёл в настоящую ярость. Мужчина ругнулся и недовольно начал отбрасывать украшения, которые летели в его сторону. Видимо, он всё-таки до последнего надеялся получить сына, пишет Lad Bible. В комментариях будущего папу похвалили за честность, но большинство не могло перестать смеяться над его обиженным лицом.

Фото © TikTok / matthb92

Фото © TikTok / matthb92

Не волнуйся, парень, твоя дочь тоже тебя не хотела

thequeen.maureen

Кто-нибудь хочет сказать ему, что за пол ребёнка отвечают сперматозоиды? Так что это твои ребятки не справились, друг

moxiemcsassypants

И в номинации "Отец года" побеждает...

divakellyqueen

Пора валить с планеты: под Архангельском мэр провёл флешмоб ко Дню космонавтики, но вышло как всегда

Пора валить с планеты: под Архангельском мэр провёл флешмоб ко Дню космонавтики, но вышло как всегда

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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