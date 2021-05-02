Будущий папа на вечеринке узнал пол своего ребёнка, и честная реакция мгновенно сделала его звездой
И хоть этот ролик изрядно всех повеселил, пользователи Сети не советуют родителям показывать его потом ребёнку...
Вечеринки по объявлению пола ребёнка — всегда дело хлопотное и небезопасное. То и дело случаются какие-либо несчастные случаи. У этой семьи из Австралии событие обошлось без ЧП, хотя никто в итоге не пожалел о включённой камере. На видео, ставшем популярным в "Тиктоке" и набравшем почти полмиллиона просмотров, семья и близкие друзья стоят во дворе дома, готовясь лопнуть шарик. Именно он и раскроет присутствующим пол будущего ребёнка.
Видео © TikTok / matthb92
Но только отец увидел, что на него посыпались розовые шарики поменьше, он пришёл в настоящую ярость. Мужчина ругнулся и недовольно начал отбрасывать украшения, которые летели в его сторону. Видимо, он всё-таки до последнего надеялся получить сына, пишет Lad Bible. В комментариях будущего папу похвалили за честность, но большинство не могло перестать смеяться над его обиженным лицом.
Не волнуйся, парень, твоя дочь тоже тебя не хотела
Кто-нибудь хочет сказать ему, что за пол ребёнка отвечают сперматозоиды? Так что это твои ребятки не справились, друг
И в номинации "Отец года" побеждает...
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