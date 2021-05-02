Будущий папа на вечеринке узнал пол своего ребёнка, и честная реакция мгновенно сделала его звездой

Вечеринки по объявлению пола ребёнка — всегда дело хлопотное и небезопасное. То и дело случаются какие-либо несчастные случаи. У этой семьи из Австралии событие обошлось без ЧП, хотя никто в итоге не пожалел о включённой камере. На видео, ставшем популярным в "Тиктоке" и набравшем почти полмиллиона просмотров, семья и близкие друзья стоят во дворе дома, готовясь лопнуть шарик. Именно он и раскроет присутствующим пол будущего ребёнка.