10 эффектных преображений от рижского стилиста, доказывающих, что мода доступна каждому
Как бы ценители "внутреннего мира" ни ругали людей за поверхностность, факт остаётся фактом: встречают по одёжке. Именно поэтому так важно выглядеть шикарно при любых обстоятельствах. И, как показывает практика, это доступно каждому независимо от возраста и сферы деятельности. Рижский имидж-дизайнер Константин Богомолов показывает начинающим стилистам, как обуздать моду. В подборке ниже — 10 преображений, подготовленных учениками его школы.
Отучившись в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна, стилист показывает, как можно приручить моду.
Кристина, 44 года, юрист
Элина, 31 год, дизайнер
Светлана, 50 лет, предприниматель
Ирина, 51 год, художница
Кристина, 37 лет, психолог
Гунита, 40 лет, домохозяйка
Александр, 36 лет, автомеханик
Оксана, 34 года, ведущий специалист компании
Вайда, 42 года, директор детского сада
Аста, 50 лет, фрилансер
WOW-news
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