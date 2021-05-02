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10 эффектных преображений от рижского стилиста, доказывающих, что мода доступна каждому

Как бы ценители "внутреннего мира" ни ругали людей за поверхностность, факт остаётся фактом: встречают по одёжке. Именно поэтому так важно выглядеть шикарно при любых обстоятельствах. И, как показывает практика, это доступно каждому независимо от возраста и сферы деятельности. Рижский имидж-дизайнер Константин Богомолов показывает начинающим стилистам, как обуздать моду. В подборке ниже — 10 преображений, подготовленных учениками его школы.

2 мая 2021, 13:30

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Отучившись в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна, стилист показывает, как можно приручить моду.

Кристина, 44 года, юрист

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Элина, 31 год, дизайнер⁣

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Светлана, 50 лет, предприниматель

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Ирина, 51 год, художница

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Кристина, 37 лет, психолог

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Гунита, 40 лет, домохозяйка⁣⁣

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Александр, 36 лет, автомеханик⁣

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Оксана, 34 года, ведущий специалист компании⁣

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Вайда, 42 года, директор детского сада

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Аста, 50 лет, фрилансер

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Фото © Instagram / bogomolov_image_school

Стилист отказывается закрашивать седину, удивляя клиенток тем, насколько это красиво: 10 преображений

Стилист отказывается закрашивать седину, удивляя клиенток тем, насколько это красиво: 10 преображений

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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