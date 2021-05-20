Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел ковидом и не сможет выступить в Роттердаме вживую

Победитель Евровидения 2019 года Дункан Лоуренс сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. В связи с этим исполнитель не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года, сообщили организаторы.

"Дункан Лоуренс, победитель конкурса Евровидение 2019 года от Нидерландов, который должен был выступить вживую во время субботнего Гранд-финала, получил положительный результат на CoViD-19. У Дункана лёгкие симптомы. Из-за минимального периода изоляции в семь дней Дункан не сможет выступить вживую на площадке Ahoy в Роттердаме, но всё равно будет выступать в шоу в другой форме", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в начале недели артист получил отрицательный результат на коронавирус в тестовом павильоне песенного конкурса, благодаря чему смог выступить в первом полуфинале. Уже в среду у Дункана появились первые симптомы болезни, а затем экспресс-тест на антигены дал положительный результат.