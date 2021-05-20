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Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел ковидом и не сможет выступить в Роттердаме вживую

В начале недели исполнитель получил отрицательный результат теста на коронавирус, а уже в среду у него появились лёгкие симптомы болезни.

20 мая, 13:43
<p>Дункан Лоуренс. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/itsduncanlaurence/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">itsduncanlaurence</a></p>

Дункан Лоуренс. Фото © Instagram / itsduncanlaurence

Победитель Евровидения 2019 года Дункан Лоуренс сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. В связи с этим исполнитель не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года, сообщили организаторы.

"Дункан Лоуренс, победитель конкурса Евровидение 2019 года от Нидерландов, который должен был выступить вживую во время субботнего Гранд-финала, получил положительный результат на CoViD-19. У Дункана лёгкие симптомы. Из-за минимального периода изоляции в семь дней Дункан не сможет выступить вживую на площадке Ahoy в Роттердаме, но всё равно будет выступать в шоу в другой форме", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в начале недели артист получил отрицательный результат на коронавирус в тестовом павильоне песенного конкурса, благодаря чему смог выступить в первом полуфинале. Уже в среду у Дункана появились первые симптомы болезни, а затем экспресс-тест на антигены дал положительный результат.

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Напомним, Россию на Евровидении в 2021 году представляет певица Манижа, которая прошла в финал конкурса по итогам первого полуфинала. 18 мая она выступила с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится сегодня, 20 мая, а финал назначен на 22-е число.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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