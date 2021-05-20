"По-бредовому оценивает ситуацию": Психиатр назвал абсолютно неадекватным казанского стрелка

Ильназ Галявиев, напавший на казанскую гимназию № 175, является душевнобольным, совершившим преступление в неадекватном состоянии. Таким мнением поделился с RT психиатр Александр Теслер.

"Судя по всему, он по-бредовому оценивает ситуацию. Речь его разорвана, он возбуждён, он агрессивен. Это как раз всё то, что не соответствовало его предыдущей жизни. Он абсолютно неадекватен. Он неадекватен той жизни, которую вёл, но что-то на него подействовало", — отметил врач.

Специалист объяснил, что могут быть совершенно разные причины такого психоза. От интоксикации до шизофрении или проявления опухоли мозга. Галявиева досконально обследуют врачи. Однако результат, по мнению Теслера, будет один.

"Я думаю, что всё-таки это душевнобольной и его признают невменяемым, то есть он не ведал, что творил, потому что сам характер правонарушения неадекватен, он изумительно неадекватен, так что, скорее всего, его признают", — поделился мыслями психиатр.

Не исключено, что молодого человека обижали в школе. Поскольку у него проявляется расстройство личности, он может попасть в тюрьму за свои деяния. Но если у Галявиева было душевное расстройство, то он будет признан невменяемым. В таком случае парень направится на принудительное лечение в больницу специального типа.