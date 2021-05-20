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Московского "лимонадного отравителя" приговорили к 16 годам тюрьмы

Ему вменяли целых 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве, потерпевшими по делу стали 30 человек.

20 мая, 13:33

Фото © Басманный суд Москвы

Московского "лимонадного отравителя" приговорили к 16 годам тюрьмы. Видео © Басманный суд Москвы

Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова, известного как "лимонадный отравитель", к 16 годам колонии строгого режима. Потерпевшими по делу стали 30 человек, пятерым из них причинён тяжкий вред здоровью.

Напомним, история "лимонадного отравителя" прогремела в Москве в июне 2019 года. Молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом. После того как те отключались, он забирал у них все ценные вещи. Отмечается, что некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а один человек даже попал в реанимацию. Отравителя вскоре задержали и арестовали.

"Он как призрак". В Москве поймали нового отравителя, на этот раз "водочного"

"Он как призрак". В Москве поймали нового отравителя, на этот раз "водочного"

Сабанову вменяли целых 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. Обвинение просило для "лимонадного отравителя" 17 лет тюрьмы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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