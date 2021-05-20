"Объём поставок не сократится": Производитель опроверг информацию о дефиците мороженого

Крупнейший производитель мороженого в России компания "Чистая линия" полностью готова к обязательной маркировке своей продукции, которая начнётся с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства. Таким образом, объём поставок в магазины не сократится", — передаёт "360" заявление организации.

В "Чистой линии" также отметили, что всегда открыто говорили о возможных трудностях, связанных с запуском системы маркировки. При этом речи о неготовности к производству никогда не шло.