"Объём поставок не сократится": Производитель опроверг информацию о дефиците мороженого
Ранее появились сообщения о том, что почти 40% компаний могут не успеть начать маркировку летнего лакомства к 1 июня.
Фото © ТАСС / Михаил Солунин
Крупнейший производитель мороженого в России компания "Чистая линия" полностью готова к обязательной маркировке своей продукции, которая начнётся с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства. Таким образом, объём поставок в магазины не сократится", — передаёт "360" заявление организации.
В "Чистой линии" также отметили, что всегда открыто говорили о возможных трудностях, связанных с запуском системы маркировки. При этом речи о неготовности к производству никогда не шло.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что почти 40% производителей летнего лакомства, включая компанию "Чистая линия", не успевают начать обязательную маркировку продукции из-за проблем с поставками и монтажом необходимого оборудования.
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