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"Объём поставок не сократится": Производитель опроверг информацию о дефиците мороженого

Ранее появились сообщения о том, что почти 40% компаний могут не успеть начать маркировку летнего лакомства к 1 июня.

20 мая, 13:15
<p>Фото © ТАСС / Михаил Солунин</p>

Фото © ТАСС / Михаил Солунин

Крупнейший производитель мороженого в России компания "Чистая линия" полностью готова к обязательной маркировке своей продукции, которая начнётся с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства. Таким образом, объём поставок в магазины не сократится", — передаёт "360" заявление организации.

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В "Чистой линии" также отметили, что всегда открыто говорили о возможных трудностях, связанных с запуском системы маркировки. При этом речи о неготовности к производству никогда не шло.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что почти 40% производителей летнего лакомства, включая компанию "Чистая линия", не успевают начать обязательную маркировку продукции из-за проблем с поставками и монтажом необходимого оборудования.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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