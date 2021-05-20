В заповеднике объяснили, почему Долина гейзеров не сможет принять всех туристов

Из-за своих маленьких размеров Долина гейзеров на Камчатке не сможет принять большое количество путешественников. Об этом сообщил начальник отдела познавательного туризма Кроноцкого заповедника Ринат Файзулин. По его словам, только две группы туристов смогут комфортно находиться в ущелье.

"Долина гейзеров — это очень компактное ущелье протяжённостью один километр, и при всём желании большое количество народу оно не сможет принять, это объективно ограничивающий фактор", — пояснил Файзулин в беседе с Ura.ru, отметив, что свободного места в долине не так уж и много.

В то же время собеседник агентства заявил, что на данный момент природную достопримечательность могут посетить все желающие. По его словам, ежедневно в сезон Долина гейзеров принимает порядка 160–170 человек. Пешая экскурсия туристу обойдётся в 5540 рублей. В эту сумму входит пользование инфраструктурой и сопровождение вооружённого инспектора, который охраняет путешественников от диких животных.

Накануне в ходе совещания по реализации положений Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин признался, что его задели слова Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке. Вице-премьер, рассуждая о влиянии антропогенных факторов на природу, отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут всё". Но тут на защиту туристов встал сам президент. Он подчеркнул, что к людям нужно относиться не как к чужим, а как к своим, близким, "и тогда у нас будет всё лучше получаться", а в Долине гейзеров "ничего не вытопчут, если как следует организовать там работу".