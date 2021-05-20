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Двух чиновниц Минпромторга задержали по обвинению в крупном мошенничестве

В данный момент одна из злоумышленниц занимает должность заместителя губернатора Новгородской области.

20 мая, 13:23
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Задержаны заместитель главы Департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева и бывший руководитель этого же департамента Ольга Колотилова, их обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, куда поступило прошение об их аресте.

"В суд поступило ходатайство об избрании Покидышевой и Колотиловой, обвиняемым по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", — сообщили в суде.

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Там отметили, что не имеют данных о месте работы обвиняемых, а также о других обстоятельствах дела. На сайте Минпромторга отмечается, что Покидышева занимает должность замглавы Департамента развития фармацевтической промышленности. А Колотилова, как уточнил источник издания в правоохранительных органах, ранее возглавляла этот департамент. На данный момент она работает заместителем губернатора Новгородской области, о чём свидетельствует информация на сайте правительства региона.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший заммэра Химок был задержан по подозрению в мошенничестве. Чиновник, который курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта, не выполнил обязательства перед местным бизнесменом. Зато вознаграждение в размере пяти миллионов Юрий Ваулин взял.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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