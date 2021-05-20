Двух чиновниц Минпромторга задержали по обвинению в крупном мошенничестве

Задержаны заместитель главы Департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева и бывший руководитель этого же департамента Ольга Колотилова, их обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, куда поступило прошение об их аресте.

"В суд поступило ходатайство об избрании Покидышевой и Колотиловой, обвиняемым по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", — сообщили в суде.

Там отметили, что не имеют данных о месте работы обвиняемых, а также о других обстоятельствах дела. На сайте Минпромторга отмечается, что Покидышева занимает должность замглавы Департамента развития фармацевтической промышленности. А Колотилова, как уточнил источник издания в правоохранительных органах, ранее возглавляла этот департамент. На данный момент она работает заместителем губернатора Новгородской области, о чём свидетельствует информация на сайте правительства региона.