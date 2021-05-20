Пытавшуюся смыть косметику с лица школьницы ростовскую учительницу довели до нервного срыва

Попытка учительницы из Морозовска Ростовской области насильно смыть со школьницы косметику в итоге закончилась проверками в учебном заведении. Всё это привело к тому, что женщина не выдержала и написала заявление об уходе, а вдобавок получила нервный срыв. Об этом она рассказала телеканалу "360".

"Я не могу ничего комментировать. У нас идут проверки, выявляются другие случаи", — сказала учительница.

По словам женщины, сейчас ей приходится посещать врачей и лечить свои нервы. Она отметила, что в будущем, возможно, вернётся к преподавательской деятельности, но пока об этом говорить рано. Как стало известно, женщина написала заявление об уходе из школы. Однако ученики, по её словам, "не бросают и ходят за ней "кучками".

"Не хочу от них отказываться из-за одного человека, но пока я не вижу другого выхода. Не хочу, чтобы всё продолжалось", — добавила педагог.

Согласно информации, предоставленной "360" источником, учительница пришла в школу № 4 недавно и преподавала там химию, а прежде работала в Морозовском агропромышленном техникуме. Как указала собеседница телеканала, подобные действия в отношении детей преподавательница совершала и ранее. При этом уточнялось, что она не вызывала особого доверия, поэтому все относились к ней нейтрально.

"Раньше такой агрессии от неё не было, с виду достаточно спокойный учитель. Сейчас в школе стараются об этом не говорить", — поделился, в свою очередь, источник из школы.

Как рассказал "360" ещё один собеседник, учительница очень добрая, поэтому её постоянно выводят из себя ученики.

"Учитель нормальный, добрый, от неё такого никто не ожидал. Её класс специально доводит, потому что все видят, что она добрая и никогда не кричит. В итоге довели", — поделился источник телеканала.

Вместе с тем о школьнице, которую силком умыла учительница, тоже никто не сказал ничего плохого. А один из собеседников даже подчеркнул, что девочка спокойная и всегда опрятно одета.