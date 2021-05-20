Пытавшуюся смыть косметику с лица школьницы ростовскую учительницу довели до нервного срыва
В учебном заведении после инцидента начались проверки, а педагог уволилась по собственному желанию.
Скриншот видео © VK / "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Попытка учительницы из Морозовска Ростовской области насильно смыть со школьницы косметику в итоге закончилась проверками в учебном заведении. Всё это привело к тому, что женщина не выдержала и написала заявление об уходе, а вдобавок получила нервный срыв. Об этом она рассказала телеканалу "360".
"Я не могу ничего комментировать. У нас идут проверки, выявляются другие случаи", — сказала учительница.
По словам женщины, сейчас ей приходится посещать врачей и лечить свои нервы. Она отметила, что в будущем, возможно, вернётся к преподавательской деятельности, но пока об этом говорить рано. Как стало известно, женщина написала заявление об уходе из школы. Однако ученики, по её словам, "не бросают и ходят за ней "кучками".
"Не хочу от них отказываться из-за одного человека, но пока я не вижу другого выхода. Не хочу, чтобы всё продолжалось", — добавила педагог.
Согласно информации, предоставленной "360" источником, учительница пришла в школу № 4 недавно и преподавала там химию, а прежде работала в Морозовском агропромышленном техникуме. Как указала собеседница телеканала, подобные действия в отношении детей преподавательница совершала и ранее. При этом уточнялось, что она не вызывала особого доверия, поэтому все относились к ней нейтрально.
"Раньше такой агрессии от неё не было, с виду достаточно спокойный учитель. Сейчас в школе стараются об этом не говорить", — поделился, в свою очередь, источник из школы.
Как рассказал "360" ещё один собеседник, учительница очень добрая, поэтому её постоянно выводят из себя ученики.
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"Учитель нормальный, добрый, от неё такого никто не ожидал. Её класс специально доводит, потому что все видят, что она добрая и никогда не кричит. В итоге довели", — поделился источник телеканала.
Вместе с тем о школьнице, которую силком умыла учительница, тоже никто не сказал ничего плохого. А один из собеседников даже подчеркнул, что девочка спокойная и всегда опрятно одета.
Как ранее писал Лайф, в школе № 4 Морозовска Ростовской области разгорелся скандал между учительницей и ученицей. Педагогу не понравился яркий, по её мнению, макияж школьницы — и она насильно попыталась смыть с её лица косметику. Конфликт попал на видео и был опубликован в социальных сетях.
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