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Объявлен приговор учительнице, которая "не знала", что нельзя спать со школьниками

Американка Эшлин Фэй Белл из Нью-Бостона, штат Техас, США, всего несколько месяцев назад устроилась помощницей учительницы в местную школу. Но о карьере педагога девушке теперь не стоит и мечтать.

14 мая, 13:02

Фото © Twitter / metronews_lk

За время своей работы 24-летняя Эшлин познакомилась с тремя учениками. Одному было 16 лет, а двум другим — по 17. Вскоре девушка начала общаться с ними и вне учебного заведения. Всё привело к тому, что преступница на своей машине несколько раз заезжала за школьниками посреди ночи и увозила к себе домой, где занималась с ними сексом. Часто американка возила свою трёхлетнюю дочь с собой.

Фото © Twitter / metronews_lk

Фото © Twitter / metronews_lk

О преступлении стало известно ещё в прошлом году. В разговоре со следователями Белл утверждала, что не знала ни о каком запрете на секс с учениками. Мало того, по словам преступницы, она была уверена, что мальчикам уже есть 18 лет.

11 мая прошло финальное слушание по делу американки. Присяжные приговорили Белл к четырём годам тюремного заключения за сексуальную связь с 16-летним учеником и ещё к десяти годам условно за 17-летних жертв. Когда девушка выйдет на свободу, она будет в списке сексуальных преступников. Так, Белл будет обязана регулярно отмечаться в полицейском участке и извещать власти о любых изменениях, связанных с местом жительства и работой, пишет Texarkana Gazette.

Учительница испанского только начала работать, как её арестовали за совращение 15-летнего школьника

Учительница испанского только начала работать, как её арестовали за совращение 15-летнего школьника

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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