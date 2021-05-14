Объявлен приговор учительнице, которая "не знала", что нельзя спать со школьниками

За время своей работы 24-летняя Эшлин познакомилась с тремя учениками. Одному было 16 лет, а двум другим — по 17. Вскоре девушка начала общаться с ними и вне учебного заведения. Всё привело к тому, что преступница на своей машине несколько раз заезжала за школьниками посреди ночи и увозила к себе домой, где занималась с ними сексом. Часто американка возила свою трёхлетнюю дочь с собой.

Фото © Twitter / metronews_lk

О преступлении стало известно ещё в прошлом году. В разговоре со следователями Белл утверждала, что не знала ни о каком запрете на секс с учениками. Мало того, по словам преступницы, она была уверена, что мальчикам уже есть 18 лет.