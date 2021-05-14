Объявлен приговор учительнице, которая "не знала", что нельзя спать со школьниками
Американка Эшлин Фэй Белл из Нью-Бостона, штат Техас, США, всего несколько месяцев назад устроилась помощницей учительницы в местную школу. Но о карьере педагога девушке теперь не стоит и мечтать.
За время своей работы 24-летняя Эшлин познакомилась с тремя учениками. Одному было 16 лет, а двум другим — по 17. Вскоре девушка начала общаться с ними и вне учебного заведения. Всё привело к тому, что преступница на своей машине несколько раз заезжала за школьниками посреди ночи и увозила к себе домой, где занималась с ними сексом. Часто американка возила свою трёхлетнюю дочь с собой.
О преступлении стало известно ещё в прошлом году. В разговоре со следователями Белл утверждала, что не знала ни о каком запрете на секс с учениками. Мало того, по словам преступницы, она была уверена, что мальчикам уже есть 18 лет.
11 мая прошло финальное слушание по делу американки. Присяжные приговорили Белл к четырём годам тюремного заключения за сексуальную связь с 16-летним учеником и ещё к десяти годам условно за 17-летних жертв. Когда девушка выйдет на свободу, она будет в списке сексуальных преступников. Так, Белл будет обязана регулярно отмечаться в полицейском участке и извещать власти о любых изменениях, связанных с местом жительства и работой, пишет Texarkana Gazette.
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