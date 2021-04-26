Учительница испанского только начала работать, как её арестовали за совращение 15-летнего школьника
Корисса Маккалистер из Стеубенвилля, штат Огайо, проработала в местной католической школе всего несколько месяцев. Но о карьере учительницы испанского стоит забыть — девушку поймали занимающейся сексом со своим учеником.
21-летняя Корисса Маккалистер окончила Университет Святого Франциска в Лоретто, США, в середине 2020 года. Затем девушка по специальности устроилась учительницей испанского языка в Центральную католическую среднюю школу Стеубенвилля. Вместе с этим девушке вручили обязанности помощника тренера по лёгкой атлетике, о чём вскоре пожалели.
Фото © Harrison County Sheriff's Office
В прошлую пятницу, 23 апреля, девушку арестовали и обвинили в двух случаях сексуального насилия после того, как мать предполагаемой жертвы сообщила об инциденте школьной администрации. По версии следствия, 30 марта 2021 года Корисса сопровождала своего 15-летнего ученика на соревнования по бегу. На обратном пути девушка остановилась на парковке деревни Кадис и занялась с мальчиком сексом.
На данный момент девушку освободили от обязанностей до установления всех деталей инцидента. Но, судя по всему, вернуться на должность она уже не сможет, пишет Mirror. Местный епископ поддержал семью ученика.
Я глубоко опечален новостями об обвинениях. Я возношу свои молитвы об исцелении для жертвы и его семьи, а также для всей общины католической центральной средней школы Стеубенвилля
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