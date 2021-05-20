"Неприятно, грязно!" Племянник Янковского осудил Проклову за слова о романе с великим актёром
Родственник "того самого Мюнхгаузена" отметил, что супруга артиста прекрасно знала о его похождениях, но молчала. И семью это не сломило.
Елена Проклова и Олег Янковский. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей / Самолыго Юрий
Племянник российского и советского актёра Олега Янковского Игорь осудил заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову, которая рассказала о романе с исполнителем роли хозяина в "Обыкновенном чуде". По словам актрисы, с коллегой по цеху у них сложились "потрясающе интересные и красивые отношения".
"Дай Бог Леночке хорошей, счастливой жизни. Столько у неё мужчин было, что всех она и не помнит. Ну что тут сделаешь? Ничего! Если она стала это говорить — мне только её жалко, честное слово. Если у неё с Олегом был какой-то роман — ну сохрани это в себе! Неприятно, грязно!" — высказался по этому поводу Игорь Янковский в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия-1".
Он отметил, что супруга Янковского Людмила Зорина знала о любовных похождениях мужа, но молчала, и их семью ничего не сломило. По словам родственника актёра, про него тоже говорили разные вещи — это издержки профессии.
"С другой стороны, мы герои-любовники. Если нас не любят — значит, мы плохо работаем!" — подчеркнул артист.
Ранее Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков, ухаживавший за Прокловой в то время. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Она заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которая пытается привлечь к себе внимание.
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