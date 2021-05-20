"Неприятно, грязно!" Племянник Янковского осудил Проклову за слова о романе с великим актёром

Племянник российского и советского актёра Олега Янковского Игорь осудил заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову, которая рассказала о романе с исполнителем роли хозяина в "Обыкновенном чуде". По словам актрисы, с коллегой по цеху у них сложились "потрясающе интересные и красивые отношения".

"Дай Бог Леночке хорошей, счастливой жизни. Столько у неё мужчин было, что всех она и не помнит. Ну что тут сделаешь? Ничего! Если она стала это говорить — мне только её жалко, честное слово. Если у неё с Олегом был какой-то роман — ну сохрани это в себе! Неприятно, грязно!" — высказался по этому поводу Игорь Янковский в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия-1".

Он отметил, что супруга Янковского Людмила Зорина знала о любовных похождениях мужа, но молчала, и их семью ничего не сломило. По словам родственника актёра, про него тоже говорили разные вещи — это издержки профессии.

"С другой стороны, мы герои-любовники. Если нас не любят — значит, мы плохо работаем!" — подчеркнул артист.