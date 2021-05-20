В МИД РФ назвали один из критериев для включения стран в список недружественных
Замминистра Михаил Богданов напомнил, что сегодня за рубежом растёт число актов вандализма против советских воинских мемориалов, а память о воине-освободителе пытаются искоренить.
Фото © ТАСС / ZUMA
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов считает отношение к российскому мемориальному наследию за рубежом одним из возможных критериев для включения стран в список недружественных. Об этом он заявил на заседании российского оргкомитета "Победа" под руководством президента РФ Владимира Путина.
"Разработка конкретных мер реагирования на обозначенные низкопробные выходки зарубежных стран осуществляется в межведомственном формате в рамках Совета безопасности РФ. Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством", — отметил Богданов.
Путин — о попытках покуситься на богатства России: Мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться
Он также подчеркнул, что за рубежом растёт число актов вандализма против советских воинских мемориалов, а память о воине-освободителе пытаются искоренить из сознания рядовых европейцев с самых малых лет. А в ряде стран, добавил Богданов, разрушение воинских памятников и вовсе считается своего рода патриотизмом, кроме того, нередко официальные власти фактически игнорируют межгосударственные договорённости. В качестве примера он привёл Польшу.
"Власти Польши выдумали концепцию так называемых символических памятников, подлежащих декоммунизации. И это несмотря на то, что это противоречит положениям соглашения между правительствами наших стран о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 22 февраля 1994 года", — отметил дипломат.
Напомним, на заседании российского оргкомитета "Победа" президент Владимир Путин отметил, что необходимо жёстко действовать против тех, кто пытается варварски стереть историческую память и надругаться над могилами погибших в Великой Отечественной войне героев. Кроме того, российский лидер заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России. Бить по истории пытаются как русофобы, так и нечистоплотные политики, отметил глава государства.
Комментариев: 0