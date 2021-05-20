В МИД РФ назвали один из критериев для включения стран в список недружественных

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов считает отношение к российскому мемориальному наследию за рубежом одним из возможных критериев для включения стран в список недружественных. Об этом он заявил на заседании российского оргкомитета "Победа" под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Разработка конкретных мер реагирования на обозначенные низкопробные выходки зарубежных стран осуществляется в межведомственном формате в рамках Совета безопасности РФ. Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством", — отметил Богданов.

Он также подчеркнул, что за рубежом растёт число актов вандализма против советских воинских мемориалов, а память о воине-освободителе пытаются искоренить из сознания рядовых европейцев с самых малых лет. А в ряде стран, добавил Богданов, разрушение воинских памятников и вовсе считается своего рода патриотизмом, кроме того, нередко официальные власти фактически игнорируют межгосударственные договорённости. В качестве примера он привёл Польшу.

"Власти Польши выдумали концепцию так называемых символических памятников, подлежащих декоммунизации. И это несмотря на то, что это противоречит положениям соглашения между правительствами наших стран о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 22 февраля 1994 года", — отметил дипломат.